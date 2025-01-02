أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي، جدول رسومه المحدّث للحصول على أو تجديد التراخيص التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM). واعتبارًا من الأول من يناير 2025، سيتم تطبيق تخفيضات على الرسوم بنسبة 50% أو أكثر على الشركات غير المالية وشركات التجزئة ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي (ADGM). وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعزز جاذبيته وسهولة الوصول إليه لدى مختلف الشركات.

بموجب جدول الرسوم المحدث:

فئة الشركات غير المالية تخفيض رسوم التسجيل الأولية من 10 آلاف دولار أمريكي إلى 5,500 دولار أمريكي. تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي من ثمانية آلاف دولار أمريكي إلى 5,000 دولار أمريكي.

فئة شركات التجزئة تخفيض رسوم التسجيل الأولية من ستة آلاف دولار أمريكي إلى 2500 دولار أمريكي. تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي من أربعة آلاف دولار أمريكي إلى 2000 دولار أمريكي.



وتتماشى مراجعات الرسوم مع انتهاء فترة انتقال جزيرة الريم، والتي انتهت في 31 ديسمبر 2024، وتنطبق على نطاق ولاية أبوظبي العالمي (ADGM)، بما في ذلك جزيرتي الماريه والريم.

وجاء هيكل الرسوم المحدث بعد مشاورات مكثفة أجريت في عام 2023 مع مجتمع الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM)، مع التركيز على توسّع الولاية القضائية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال. وبناءً على هذه الملاحظات، أجرت سلطة التسجيل، مراجعة شاملة لضمان تلبية الهيكل الجديد لاحتياجات المشهد التجاري المتطور في أبوظبي العالمي (ADGM) مع دعم الانتقال السلس لمختلف شرائح الأعمال المتوسعة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "يعكس هيكل الرسوم المعدل، التزامنا بدعم الشركات ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي (ADGM). ومن خلال خفض الرسوم بشكل كبير على الفئات غير المالية وشركات التجزئة، نهدف إلى تعزيز منظومة الأعمال الشاملة والنابض بالحياة بشكل فعّال، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا."

ومع انتهاء الفترة الانتقالية لجزيرة الريم في 31 ديسمبر 2024، تم إيقاف الإعفاءات من الرسوم التي كانت متاحة سابقًا للشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة. ويتضمن جدول الرسوم المحدث أيضًا تعديلات لفئات أخرى:

فئة الشركات المالية : ارتفعت رسوم التسجيل الأولية من 15 ألف دولار أميركي إلى 16700 دولار أميركي، مع ارتفاع رسوم التجديد السنوية من 13 ألف دولار أميركي إلى 16200 دولار أميركي.

: ارتفعت رسوم التسجيل الأولية من 15 ألف دولار أميركي إلى 16700 دولار أميركي، مع ارتفاع رسوم التجديد السنوية من 13 ألف دولار أميركي إلى 16200 دولار أميركي. الشركات الناشئة في مجال التقنيات: تم تعديل الرسوم من 1000 دولار أمريكي إلى 1500 دولار أمريكي لكل من التسجيل الجديد والتجديد.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تطبيق رسوم حماية البيانات البالغة 300 دولار أمريكي على جميع فئات الشركات في وقت التسجيل الجديد والتجديد السنوي في جدول الرسوم الجديد.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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