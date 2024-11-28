• بلغ عدد مديري الأصول والصناديق 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً في أبوظبي العالمي (ADGM) مع نهاية الربع الثالث 2024

• بلغ عدد التراخيص الجديدة خلال الربع الثالث من العام 2024 759 ترخيصاً ما يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 نوفمبر 2024: أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل نمو غير مسبوق خلال الربع الثالث من العام 2024، محققاً إنجازات قياسية عبر أهم المؤشرات الرئيسية. وتشكل هذه النتائج القوية دليلاً على الدور المحوري لأبوظبي العالمي (ADGM) في دعم التطلعات الطموحة لأبوظبي لدفع مسيرة التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة كمركزاً مالياً عالمياً ووجهة رائدة للاستثمار والابتكار، فيما يستمر أبوظبي العالمي (ADGM) أيضاً في مواكبة النمو الاقتصادي لأبوظبي والذي سجل خلال الربع الثاني من العام 2024 نمواً بنسبة 6.6 % في حجم الناتج المحلي غير النفطي.

معلقاً على هذا الأداء، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "تعكس إنجازاتنا القياسية خلال الربع الثالث من العام 2024 أهمية منظومة الأعمال المتكاملة لأبوظبي العالمي (ADGM) وما تقدمه من أطر تنظيمية متطورة وموقع استراتيجي متميز وسهولة مزاولة الأعمال. ولا شك بأن التوافد المستمر للشركات والمستثمرين إلى أبوظبي العالمي (ADGM) يشكل دليلاً ملموساً على الميزة التنافسية التي تقدمها أبوظبي على مستوى القطاع المالي العالمي والنمو المتسارع لاقتصاد الصقر. وبينما نمضي بخطوات ثابتة تحت شعار "للمستقبل نهج"، فإننا نسعى إلى مواصلة تعزيز هذا الزخم لإحراز المزيد من النمو والتقدم ودفع الابتكار بما ينعكس بالفائدة ليس فقط على أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، بل على عموم المجتمع المالي".

قطاع إدارة الأصول يقود نمو المركز المالي الدولي

سجّل أبوظبي العالمي (ADGM) زيادة كبيرة بواقع 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث 2024 مقارنة بالربع الثالث 2023، مما يعكس مسار نموه السريع كمركز رائد لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فيما يُبرز هذا النمو أيضاً قدرات أبوظبي العالمي (ADGM) على استقطاب مديري الأصول رفيعي المستوى وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسخ مكانته كوجهةً مفضلةً للاستثمار المؤسسي حول العالم، حيث انعكس ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً، وذلك مع نهاية الربع الثالث 2024.

ومن الشركات التي انضمت مؤخراً خلال الربع الثالث من عام 2024: "بي جي آي أم"، "نوفين" و"إليسيوم مانجمنت"، ويُذكر أن "بي جي آي أم" هي شركة إدارة أصول أمريكية بمحفظة استثمارية بقيمة 1.33 تريليون دولار أمريكي، فيما يبلغ حجم الأصول تحت الإدارة التي تديرها "نوفين" 1.2 تريليون دولار أميركي. ومن الشركات الأخرى التي انضمت لأبوظبي العالمي (ADGM)، شركة "ستونبيك" وهي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة ومتخصصة في أصول البنية التحتية والأصول العقارية، بالإضافة إلى شركة "جيمكورب كابيتال".

منظومة مزدهرة ونمو في تسجيل الشركات الجديدة

خلال الربع الثالث من العام 2024، شهد أبوظبي العالمي (ADGM) ارتفاعاً بنسبة 33% في عدد التراخيص الجديدة للشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتضمن هذه النسبة ما مجموعه 759 ترخيصاً جديداً صدر خلال الربع الثالث من العام 2024 يشمل الشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة. وقفز العدد الإجمالي للشركات العاملة ضمن الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM) إلى 2,251، في وتيرة نمو لافتة بنسبة 31% على أساس سنوي. وتعكس هذه الزيادة مستوى الطلب القوي من مجموعة متنوعة من القطاعات ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، بما في ذلك إدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المهنية.

وعلاوة على ذلك، يشهد تعداد القوى العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً مستمراً مع انضمام المزيد من الشركات إلى مجتمعه المزدهر والنابض بالحياة، فمنذ بداية الربع الثالث 2023 انضم 4433 شخصاً إلى مجموع القوى العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ما أدى إلى زيادة بنسبة 35% في إجمالي حجم القوى العاملة.

أبوظبي العالمي (ADGM) يمضي قدماً تحت شعار "للمستقبل نهج"

تم مؤخراً الإطلاق الرسمي للهوية المؤسسية الجديدة لأبوظبي العالمي (ADGM) تحت شعار "للمستقبل نهج"، والتي تلخص دوره كمركز مالي دولي موثوق ونشط ومستدام يتخِّذ من المستقبل ركيزةً له. وكشف أبوظبي العالمي (ADGM) عن شعاره الجديد، الذي مازال رمز "الشمس" يشكل العنصر الأساسي له، بما تمثله الشمس من مصدرٍ للطاقة، لكن مع تطويره وجعله يرمز أيضاَ إلى النمو والتفاؤل. كما استوحيت ملامح تصميم الشعار من أشكال وخطوط الخط العربي، ليرسم عبرها نقطة التقاء ونجم مضيء يلهم الشركات للمضي قدمًا في مسيرتها وفقاً لشعار "للمستقبل نهج". وقد شكل هذا الإعلان خطوة هامة في مسيرة تطور أبوظبي العالمي (ADGM)، وتطلعاته المستقبلية بعد أن أصبح أحد أكبر المراكز المالية في العالم.

مبادرات جديدة وأطر تنظيمية معززة

لا يزال الإطار التنظيمي لأبوظبي العالمي (ADGM) القائم على تطبيق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر، يوفر الشفافية والثقة، ويجتذب الشركات العالمية معززاً مكانة المركز المالي الدولي للعاصمة كجهة تنظيمية مالية آمنة وموثوقة.

وفي هذا السياق، أطلق أبوظبي العالمي (ADGM) تعديلات تنظيمية جديدة بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة والمتطورة لمنظومته الشاملة والمتنامية، بما في ذلك إطلاق إطار تنظيمي جديد للإبلاغ عن المخالفات يعكس التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بالحفاظ على معايير الشفافية والمساءلة والنزاهة في المركز المالي الدولي. وعلى صعيد الأصول الرقمية، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) ورقة تشاورية لتعزيز إطارها التنظيمي للسماح بإصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs)، وهي فئة من العملات الثابتة المدعومة بأصول سيولة عالية الجودة مقوّمة بنفس العملة، ويمكن تصفيتها بسرعة مع الحد الأدنى من التأثير السلبي على السعر.

انتقال الشركات إلى جزيرة الريم

بعد توسيع النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM) ليشمل جزيرة الريم، انطلقت عملية انتقال الشركات العاملة في الجزيرة إلى أبوظبي العالمي (ADGM) لتصبح مرخصة من قبله وخاضعة لأطره التنظيمية. وتم طرح مبادرة تحفيزية في شهر مارس لضمان عملية انتقالية سلسة عبر إعفاء شركات جزيرة الريم العاملة في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي (ADGM) حتى 31 أكتوبر 2024. ومن ثم تم تمديد هذه المهلة الآن حتى 31 ديسمبر 2024.

ومن المبادرات الرئيسية التي تم الإعلان عنها خلال الربع الثالث لتسهيل عملية التوسعة لأبوظبي العالمي (ADGM) التعديلات الواسعة لجدول رسوم الترخيص في إطار تسهيل العملية الانتقالية إلى جزيرة الريم. واعتباراً من 1 يناير 2025، سيُنفذ أبوظبي العالمي (ADGM) تخفيضات كبيرة تصل إلى 50% أو أكثر على رسوم إصدار التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM). علاوة على ذلك، وقّع أبوظبي العالمي (ADGM) أيضاً مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل – أبوظبي لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الموسع لأبوظبي العالمي (ADGM).

جولات دولية لتسليط الضوء على المكانة العالمية لأبوظبي

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التواصل الدولي والاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية، شارك أبوظبي العالمي (ADGM) في سلسلة من الجولات الدولية خلال الربع الثالث من العام، كان من أبرزها مشاركات رفيعة المستوى في الصين وهونغ كونغ احتفالاً بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. وواصلت وفود من أبوظبي العالمي (ADGM) سلسلة لقاءاتها مع قادة كبرى الشركات المالية والسلطات في عدد من الأسواق الدولية شملت سنغافورة ومدينة لندن والعاصمة الأميركية واشنطن ومدينة نيويورك، ليصل مجموع اللقاءات الثنائية التي عقدتها وفود أبوظبي العالمي (ADGM) خلال زياراتها لهذه الأسواق الدولية إلى أكثر من 150 لقاءاً.

قرب انعقاد أسبوع أبوظبي المالي

ومع الاقتراب من ختام السنة المالية 2024، سيستضيف أبوظبي العالمي (ADGM) النسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي، الحدث الأبرز في القطاع المالي في المنطقة، في ديسمبر 2024، والذي من المتوقع أن يجمع أكثر من 20 ألف مشارك تحت شعار "أهلاً بكم في عاصمة رأس المال".

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