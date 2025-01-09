أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إصدار "لوائح تنظيم العمل الجديدة لعام 2024"، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة لتطوير وتحسين الأنظمة المتعلقة بالعمل بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في ممارسات انظمة العمل. تهدف اللوائح إلى توفيرالمعلومات اللازمة من إرشادات شاملة لأصحاب العمل والموظفين بشأن حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من تطوير منظومة العمل في أبوظبي العالمي (ADGM) ويسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وتشمل التغييرات الرئيسية في لوائح تنظيم العمل الجديدة ما يلي:

تعديل تعريف "الموظف" لتمكين أصحاب العمل من توظيف الأفراد عن بعد وإتاحة نماذج عمل أكثر مرونة.

توضيح أي التباس أو غموض حول مستحقات الموظفين، بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي.

توضيح بعض المتطلبات المتعلقة بحصول الموظف على تصريح عمل وتأشيرة وإلغائهما.

التوسع في قائمة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالتمييز في مكان العمل .

تسري لوائح تنظيم العمل الجديدة ابتداءً من 1 أبريل 2025، لتحل محل لوائح تنظيم العمل لعام 2019، وذلك بما يمنح الشركات الوقت الكافي لتعديل سياساتهم الداخلية وعقود العمل وغيرها من النواحي المتعلقة بالتوظيف والعمل لتتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في لوائح تنظيم العمل الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): "يسرّنا أن نعلن عن نشر لوائح تنظيم العمل الجديدة والتي تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز منظومة الأعمال الخاصة بنا وضمان أفضل الأطر التنظيمية والظروف الملائمة للشركات والموظفين على حد سواء. تأتي هذه اللوائح الجديدة بينما نواصل التوسع والنمو وتعزيز الابتكار في انظمة العمل، حيث ستوفر المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال، وتضمن الحماية والاستقرار المطلوبين لجميع الأطراف. وإننا في أبوظبي العالمي (ADGM) نلتزم بالعمل على تعزيزلوائحنا التنظيمية وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لمجتمعنا لضمان استدامة النجاح والتميز".

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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