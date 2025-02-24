أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن نجاحه في استكمال توسيع مساحته الجغرافية لتشمل جزيرة الريم، معززاً مكانته كأحد أكبر المراكز المالية الدولية على مستوى العالم.

ويدعم هذا الإنجاز المهم التزام أبوظبي العالمي (ADGM) ببناء مركز مالي عالمي المستوى يضم ضمن منظومته جزيرة الماريه وجزيرة الريم، ممتداً على مساحة إجمالية قدرها 14.38 مليون متر مربع. وقد أدى توسع أبوظبي العالمي (ADGM) إلى جزيرة الريم إلى إضافة ما يقارب 500 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى نطاقه الجغرافي، مما يوفر فرصًا إضافية للشركات الراغبة في الانضمام إلى هذا المركز المالي الذي يشهد نمواً متسارعاً.

لقد حقّقت عملية ضم الشركات العاملة في جزيرة الريم إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) نجاحاً ملحوظاً. فمنذ الإعلان عن توسع أبوظبي العالمي (ADGM) في أبريل 2023، قامت أكثر من 600 شركة جديدة بتأسيس أعمالها في جزيرة الريم، كما قامت أكثر من 500 شركة تتخذ من جزيرة الريم مقراً لها بنقل ترخيصها إلى أبوظبي العالمي (ADGM)، مما أضاف ما مجموعه 1,100 شركة جديدة إلى قائمة الشركات العاملة ضمن النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM)، حيث يؤكد هذا الإنجاز على الثقة الكبيرة التي توليها الشركات في أطر الحوكمة والمزايا التنافسية التي يوفرها أبوظبي العالمي (ADGM).

توفر جزيرة الريم أيضًا مجموعة واسعة وعالمية المستوى من المرافق السكنية والتعليمية والطبية وغيرها من المرافق الحياتية. ومعًا، ستشكل جزيرتا الماريه والريم، اللتين تمثلان النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM)، أحد أكثر الأماكن جذبًا للعيش والعمل بين المراكز المالية العالمية.

وخلال المرحلة الانتقالية، وقع أبوظبي العالمي (ADGM) 15 مذكرة تفاهم مع الجهات المعنية الرئيسية لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات، ودعم النمو، واستمرارية الأعمال، وتسهيل عملية انتقالية سلسة لشركات جزيرة الريم، كما قام أبوظبي العالمي (ADGM) بتنفيذ عدة تدابير مرنة بالتعاون مع أكثر من 30 جهة تنظيمية وحكومية، وشملت هذه الجهات كل من:

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

وزارة الموارد البشرية والتوطين

دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي

بلدية مدينة أبوظبي

وشملت هذه الاتفاقيات جهوداً تعاونية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لتمكين الكيانات المنتقلة إلى أبوظبي العالمي (ADGM) من الاحتفاظ بتسجيلها الحالي، من خلال الترخيص المزدوج من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، كما أتاحت للشركات أيضاً تجديد وإصدار التصاريح الأمنية الصادرة عن الحرس الوطني للعمل على المنشآت الحيوية في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، تم منح شركات المحاماة في أبوظبي العالمي (ADGM) تصريحاً لمواصلة تسجيل المحامين لدى وزارة العدل وممارسة المهنة ضمن دائرة القضاء - أبوظبي مع الحفاظ على ترخيص مزدوج صادر من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز الجديد، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): "يشكل استكمال التوسع الناجح إلى جزيرة الريم محطة مهمة نحو تحقيق رسالتنا ببناء مركز مالي دولي رائد، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتوفير أطر تنظيمية قوية ومبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للأعمال تقدم فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي المستدام، ويُعد ضمْ جزيرة الريم إلى أبوظبي العالمي (ADGM) شهادةً ملموسة على الثقة الراسخة لدى الشركات في منظومتنا، ويعكس حرصنا على دعم المكانة الاقتصادية لأبوظبي كمقر دولي للأعمال وجهة تنظيمية رائدة. ويتماشى هذا التوسع مع خططنا المستقبلية، وسيسهم بلا شك في تعزيز الفرص الاقتصادية ودفع مبادراتنا الاستراتيجية لتحقيق النمو على المدى الطويل".

وخلال الفترة الانتقالية، عزّز أبوظبي العالمي (ADGM) تعاونه مع مختلف الجهات المعنية الرئيسية، حيث عقد أكثر من 200 اجتماع مع العملاء، وأجرى 500 زيارة ميدانية وعالج أكثر من 300 استفسار، وأسهمت هذه الجهود الاستباقية في ضمان عملية انتقالية سلسة لجميع الكيانات المتأثرة بالخطوة التوسعية.

وضمن الجهود المستمرة لتعزيز جاذبية منظومة الأعمال، أعلن أبوظبي العالمي (ADGM) عن تخفيض رسوم استصدار وتجديد التراخيص التجارية للشركات غير العاملة في القطاع المالي وشركات التجزئة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025. وأسهم هذا التخفيض في تقليص التكاليف بنسبة 50% أو أكثر، مما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال ويدعم نمو الشركات.

يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) التواصل بنشاط مع الشركات العاملة في جزيرة الريم والتي لا تزال بحاجة إلى إتمام عملية نقل تراخيصها، بما يضمن توافقها مع أنظمة أبوظبي العالمي (ADGM) واستمرار عملياتها التجارية دون أي انقطاع.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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