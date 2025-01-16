أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها بتحقيق الرؤية الوطنية لجودة الحياة، تعلن شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن إطلاقها مبادرة "نحن أكتف"، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم الصحة. تأتي هذه المبادرة كجزء من الاستراتيجية الطموحة للشركة لتطوير برامج مبتكرة تتخطى النماذج التقليدية، لتشمل نهجًا شاملاً يركز على الصحة البدنية، والنفسية، والاجتماعية في إطار بيئة تفاعلية مفعمة بالحيوية.

تسعى المبادرة إلى تمكين الأفراد من اعتماد أساليب حياة أكثر توازناً من خلال أنشطة مُبتكرة تُنظم خلال عطلات نهاية الأسبوع، صُممت بعناية لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع. وتوفر هذه الفعاليات تجربة شاملة تجمع بين تعزيز مفهوم الصحة العامة وبناء روابط مجتمعية متينة.

تعزيز الرفاهية: رؤية تتماشى مع طموحات دولة الإمارات

تُعد مبادرة "نحن أكتف" خطوة ريادية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز جودة الحياة ضمن إطار الخطة الوطنية لجودة الحياة 2031. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز الدولة كنموذج عالمي يُحتذى به في تحسين مستويات الرفاهية العامة، حيث تركز على تحقيق التوازن الصحي والاجتماعي في بيئة مستدامة ومُلهِمة. أُطلقت هذه الخطة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متبنيةً نهجاً شاملاً يعزز أنماط الحياة الصحية، يدعم الصحة النفسية، ويرسخ التفكير الإيجابي.

وفي هذا السياق، أكدت نوره الحمادي، المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، قائلة: "تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ مجتمع يضع رفاهية أفراده على رأس أولوياته. ومن خلال مبادرة 'نحن أكتف'، نهدف إلى تعزيز ثقافة الرفاهية من خلال تقديم تجارب فريدة تتماشى مع الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031. ليكون انعكاسًا حقيقيًا لرؤيتنا بأن المشاركة المجتمعية الواعية قادرة على خلق تأثير إيجابي يُلهم الأفراد لتبني أساليب حياة أكثر صحة ونشاطً."

وتُسلط الخطة الوطنية لجودة الحياة الضوء على 14 محوراً رئيسياً و9 أهداف استراتيجية تركز على تعزيز الروابط الأسرية، تحسين مستوى الحياة في المدن، ودعم الصحة العامة. وتُجسد مبادرة "نحن أكتف" هذه الأهداف من خلال تقديم أنشطة متكاملة وبرامج متخصصة، توفر للمشاركين منصة لاستكشاف أنشطة متنوعة تُلهمهم لتحقيق التوازن الشخصي والاجتماعي بأسلوب فريد وملهم.

دعم استراتيجي من شركاء متميزين

تُجسد مبادرة 'نحن أكتف' عمق الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين مؤسسات رائدة، تتوحد في رؤيتها لبناء مجتمع يزدهر بالصحة والسعادة:

بتنظيم من شركة أبوظبي للترفيه :(ADEC) تساهم بدورها الحيوي في تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال مبادرات صحية ومبتكرة .

تساهم بدورها الحيوي في تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال مبادرات صحية ومبتكرة برعاية جزيرة الماريه: وجهة استثنائية تحتضن أنشطة المبادرة في بيئة عصرية ومبتكرة.

وجهة استثنائية تحتضن أنشطة المبادرة في بيئة عصرية ومبتكرة. بدعمٍ من سلوشنز بلس وستراتا: شريكان استراتيجيان يجسدان الابتكار والتقدم، مما يسهم في تقديم تجارب ملهمة تُثري فعاليات المبادرة وتدعم تحقيق أهدافها .

بفضل هذا التعاون المثمر بين الشركاء، أصبحت "نحن أكتف" منصة رائدة تتيح للمقيمين والزوار فرصة التواصل، والنمو، والازدهار من حصص اللياقة البدنية المفعمة بالطاقة إلى اللحظات التأملية وورش العمل الإبداعية، تقدم فعاليات 'نحن أكتف' تجارب تناسب الجميع.

رؤى استراتيجية لتعزيز رفاهية المجتمع وتحديد أولويات العام الجديد

كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة "يوغوف" المتخصصة في الأبحاث واستطلاعات الرأي، بمشاركة 1006 من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أهمية المبادرات الصحية مثل "نحن أكتف" في تعزيز جودة الحياة. وأظهرت الدراسة أن اللياقة البدنية تأتي في مقدمة الأولويات لعام 2025، حيث صرّح 58% من المشاركين بأنها هدفهم الأساسي للسنة الجديدة. وتلتها إدارة الشؤون المالية بنسبة 52%، بينما جاء قضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 50%.

كما أشارت النتائج إلى أن النساء يُبدين اهتماماً أكبر من الرجال بتحسين صحتهن واستكشاف السفر، إذ تخطط 62% من النساء لتحسين لياقتهن البدنية في عام 2025 مقارنة بـ 56% من الرجال. تعكس هذه الإحصاءات الدور الحيوي لمبادرة "نحن أكتف" في تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز رفاهية الأفراد وتوفير بيئة تُمكّنهم من تحقيق أهدافهم الصحية والاجتماعية.

التسجيل والمشاركة

تُرحب مبادرة "نحن أكتف" بجميع أفراد المجتمع للتسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ "أكتف جزيرة الماريه"، بهدف ضمان مشاركة شاملة تعكس تنوع المجتمع واحتياجاته. وذلك احتفاءً بإطلاق هذه المبادرة الرائدة، ستتاح جميع الأنشطة مجاناً طوال شهر يناير، مما يفتح آفاقاً جديدة للجميع لاستكشاف فعاليات مصممة بعناية تُعزز أساليب العيش الصحية وتُلهم المشاركين بتجارب تُثري التفاعل المجتمعي وتدعم مفاهيم الصحة العامة.

نبذة عن شركة أبوظبي للترفيه :(ADEC)

تُعد شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، التابعة لشركة سلوشنز+ والمدعومة من مجموعة مبادلة، هي الرائدة في تفعيل المرافق والبرامج الرياضية والترفيهية منذ تأسيسها في عام 2010. من خلال دمج الإبداع مع أفضل الممارسات والابتكار، أصبحت شركة أبوظبي للترفيه ((ADEC الوجهة الاستراتيجية الأكثر تميزاً في القطاع. شملت خزينة نجاحاتها الأبرز مدينة زايد الرياضية، وأكتف جزيرة الماريه، وأكاديمية زايد الرياضية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والمرافق المبتكرة. كما أنها تتميز بتوفير حلولاً متكاملة تجمع بين الاستشارات المبتكرة، التحسين اللوجستي، وإدارة الفعاليات بلمسة مميزة تركز على تجربة أفراد المجتمع.

نبذة عن جزيرة الماريه:

جزيرة الماريه هي وجهة الأعمال والحياة العصرية في أبوظبي. وهي المركز المالي العالمي لأبوظبي ومنطقة مالية حرة عالمية تقدم للشركات البيئة المثالية للاستثمار والنمو والازدهار. تمتد جزيرة الماريه على مساحة 114 هكتار وهي مقر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي الحائز على الجوائز والذي يتولى إدارة الجزيرة. وتحتضن الجزيرة العديد من المجمعات التجارية والمطاعم والفنادق، والمستشفى العالمي "كليفلاند كلينك أبوظبي"، وهي محاطة بواجهة بحرية رائعة تستضيف أبرز فعاليات أبوظبي.

وتتميز الجزيرة بمجموعة فريدة من المرافق والمنشآت التي تجعل منها مكاناً مثالياً للأعمال، وبيئة محفزة للتفكير الخلاق والتعاون. وسواءٌ كنت مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة أو زائراً من دول الخليج العربية أو أي دولة أخرى، أو مستثمراً أو شريك أعمال، فإن جزيرة الماريه هي المكان الأنسب لاستكشاف هذه المدينة النابضة بالحياة والتمتع بتجربة استثنائية.

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