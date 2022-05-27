شركة «ADC» كوربوريشن للاستحواذ تعلن بدء التداول على أسهمها وأذوناتها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الجمعة 27 مايو

· سيبدأ التداول على أسهم وأذونات الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في 27 مايو الجاري

· تهدف شركة "ADC" بصفتها أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات، بالإستحواذ على شركة أو أكثر من الشركات التي تتمتع بمقومات نمو واعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

· إدراج أسهم وأذونات الشركة سيضع سوق أبو ظبي للأوراق المالية في طليعة الأسواق المالية بالمنطقة

أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، وشركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م)، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي وتتولى إدارة محفظة استثمارية متنوعة من الأسهم المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المحلية والعالمية، عن إدراج أسهم وأذونات شركة (ADC) للتداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت مؤشر (ADC) للأسهم ومؤشر (ADCW) للأذونات .

ويأتي هذا الإدراج بعد الإنتهاء من الطرح العام بتاريخ 12 مايو 2022 والذي استهدف مستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمكنت الشركة من جمع رأس مال قدره ٣٦٧ مليون درهم إماراتي من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ ١٠ دراهم إماراتي للسهم الواحد.

جدير بالذكر أن شركة (ADC) تأسست من قبل "القابضة" (ADQ) وشركة شيميرا للاستثمار، كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة تهدف إلى تحديد ودراسة الفرص الإستثمارية للإستحواذ على الشركات التي تتمتّع بإمكانات نمو واعدة وتتميز بإيرادات قويّة مدعومة بمحفّزات نمو عالية وفرق إدارية ذات خبرات واسعة.

سيتيح إدراج (ADC) للشركات المستهدفة فرصة الوصول إلى رأس المال المستثمر في أسواق أبوظبي المالية من خلال آلية أكثر فاعلية من الاكتتاب التقليدي. كما ستستفيد تلك الشركات من شبكة العلاقات الواسعة والخبرات المتنوعة التي تمتلكها "القابضة" (ADQ) وشيميرا للاستثمار عبر قطاعات مختلفة.

وفي هذا السياق، صرح سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل "القابضة" (ADQ) ورئيس مجلس إدارة شركة (ADC): "بأن إنشاء أول شركة للاستحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات يعد شهادةً على المكانة التي تنفرد بها أبو ظبي باعتبارها مركزًا ماليًا يقوم على أسس راسخة ويتميز بقدرة عالية على جمع الاستثمارات الرأسمالية. وأكد أن شركة ADC ستعزز أسواق رأس المال في أبو ظبي، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات الخاصة لإجراء المعاملات بصورة أسهل وأكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في أبو ظبي والمساهمة في جعلها مركزًا رائدًا لجذب الشركات الخاصة الراغبة في إدراجها بأسواق رأس المال. "

من جانبه، قال سيّد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC): "إن الإدراج الناجح لشركة (ADC) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية يدعم تحقيق رؤية الإمارات ويعزز استراتيجيتها لتطوير أدوات مالية جديدة لخدمة المستثمرين ويأتي تأكيدًا على التزام الشركة بأداء دور ريادي في تطوير أسواق المال بدولة الإمارات. وأضاف أن شركة (ADC) ستمثل آلية جديدة لضخ السيولة في الشركات الإقليمية، بما يسهل وصولًا أسرع إلى أسواق رأس المال ويتيح أمام المستثمرين الفرصة للاستفادة من مساحة جديدة تتميز بالديناميكية العالية على صعيد أسواق رأس المال في دولة الإمارات بالتوازي مع الاستفادة من قدر أكبر من الشفافية والإدارة المدعومة بخبرات تشغيلية تضاهي المستويات العالمية ودراية عميقة بأسواق المال."

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "إدراج شركة إي دي سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس الدور الرائد الذي لعبه السوق في خلق بيئة استثمارية تلبي الاحتياجات المتطورة للمُصدرين والمستثمرين. ونظراً لكون الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الدولة للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج مستلهم من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، نثق بأنه سيوفر للمستثمرين الدوليين فرصاً فريدة للنمو في بيئة اقتصادية مستقرة. لدينا حالياً قائمة طويلة من الإدراجات والاكتتابات العامة الجديدة قيد التحضير، ونعتزم خلال الأشهر القادمة طرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة لتعزيز سيولة السوق."

وبصفتها أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات، تستهدف (ADC) الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو التي تدير عملياتها الرئيسية فيها. ومن خلال رصدها لفرص الاستحواذ المتاحة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصاديّة، ستركز (ADC) بشكل خاص على الشركات التي تتمتّع بإمكانات نمو واعدة وتتميز بإيرادات قويّة مدعومة بمحفّزات نمو عالية، وأساسات راسخة، وتقنيات مبتكرة وتحولية، وفرقٌ إدارية ذات خبرات واسعة، وأسعار جذّابة تتيح فرصًا واعدةً للنمو والاستفادة من الوصول إلى الأسواق العامة.

ويعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية أول سوق بالمنطقة يعتمد مجموعة من القواعد التنظيمية الشاملة التي تنظم عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، علمًا بأن هيئة السلع والأوراق المالية قامت بإصدار أول إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) في فبراير 2022.

شركة «ADC» كوربوريشن للاستحواذ تعلن بدء التداول على أسهمها وأذوناتها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الجمعة 27 مايو

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