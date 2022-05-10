أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج في دولة الإمارات

تعتزم شركة ADC Acquisition Corporation PJSC (ADC) جمع 367 مليون درهم إماراتي من خلال إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

توفر شركة (ADC) خبرة تشغيلية وإدارية فريدة للشركات المستهدفة

تستهدف شركة (ADC) الشركات التي تتمتع بإمكانيات نمو مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة (ADC) ADC Acquisition Corporation PJSC، أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي اعتبارًا من 12 مايو، وحتى 19 مايو 2022.

وسيتم طرح أسهم الشركة للمستثمرين الأفراد وكبار المستثمرين المؤهلين عبر عملية اكتتاب عام في دولة الإمارات، مع إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). وتعتزم شركة (ADC) جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم إماراتي من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسعر عرض يبلغ 10.00 دراهم إماراتي للسهم الواحد.

وفي تصريح له حول الاكتتاب، قال سعادة محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ)، ورئيس مجلس إدارة شركة (ADC):"تلتزم "القابضة" (ADQ) بتوسيع نطاق أسواق رأس المال في إمارة أبوظبي عبر إتاحة الفرص أمام الشركات الخّاصة للاستفادة من منصّتها الاستثمارية الفريدة. ويهدف تأسيس شركة (ADC) إلى دعم تحقيق هذه الغاية، كما تسعدنا مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسّسات من دولة الإماراّت في هذه الاستراتيجية، سعيًا للمساهمة في دعم إمكانات النمو بالدولة على المدى البعيد".

ومن جانبه، قال سيّد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC): "مع الاكتتاب العام المقبل في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ستصبح (ADC) أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) ويتم إدراجها من مقرها في الدّولة، وهو الأمر الذي يسهل وصولًا أسرع إلى رأس المال والخبرات التشغيلية، ويؤدي إلى خفض الرسوم، وتحقيق مزيد من الشفافية، ويتيح أمام المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة فرصة للاستفادة من مساحة جديدة تتميز بالديناميكية العالية، وسرعة النمو على صعيد أسواق رأس المال في دولة الإمارات".

وبصفتها أول شركة يتم تأسيسها لأغراض الاستحواذ والاندماج (SPAC) في دولة الإمارات، تستهدف (ADC) الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو التي تدير عملياتها الرئيسية فيها. ومن خلال رصدها لفرص الاستحواذ المتاحة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصاديّة، ستركز (ADC) بشكل خاص على الشركات التي تتمتّع بإمكانات نمو واعدة وتتميز بإيرادات قويّة مدعومة بمحفّزات نمو عالية، وأساسات راسخة، وتقنيات مبتكرة وتحولية، وأسعارًا جذّابة، ويتولى قيادتها فرقٌ إدارية ذات خبرات واسعة.

تأسست شركة (ADC) الشهر الماضي بالتعاون بين كلّ من "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، و"شيميرا للاستثمار" (ذ.م.م)، وهي شركة استثمارية خاصة رائدة ومقرها إمارة أبوظبي، والتي تتولى إدارة محفظة استثمارية خاصة متنوعة تشمل أسهمًا مُدرجة وغير مُدرجة في أسواق المال المحليّة والإقليمية.

تخضع عملية الإدراج لشروط السوق والموافقات المتعارف عليها.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن "شيميرا للاستثمار" المحدودة

تأسست شيميرا للاستثمار عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها امارة أبوظبي. وتتولى الشركة إدارة محفظتها الاستثمارية الخاصة المتنوعة والتي تشمل أسهم مدرجة وغير مدرجة في أسواق المال المحلية والإقليمية. وتتطلع الشركة إلى خلق وتنمية استثماراتها الخاصة عبر توظيف رأسمالها بفرص النمو الجذابة وفقًا لمنهجها الاستثماري ومبادئها الأساسية.

شيميرا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» في إمارة أبوظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف، حيث تتركز استثماراتها في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة والطيران والرعاية الصحية والاستثمارات المتنوعة.

لمزيد من المعلومات حول "شيميرا للاستثمار المحدودة"، يرجى الاتصال بـ:

ماري بجويلهان

هاتف: 0931 668 52 0 (971+)

بريد إلكتروني: chimeracapital@keskstcnc.com

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