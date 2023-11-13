الرياض، أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، عن تعاونها مع شركة ADB SAFEGATE الرائدة في حلول المطارات الذكية، جاء ذلك من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين بغرض تسهيل سُبل التعاون المشتركة، ومناقشة تجارب الحلول التقنية المتقدمة لصالح كل من مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي.

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان والتي نصت في حيثياتها على التعاون مع شركة ADB SAFEGATE لمناقشة وتجربة بعض التقنيات والمنتجات المتقدمة في مجال رقمنة المطارات من حيث الأتمتة، والمراقبة، والصيانة الوقائية، هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات الفيديو المتقدمة، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، وإنترنت الأشياء، والتوأمة الرقمية، مع إمكانية الاستفادة من تقنية اتصال الجيل الخامس في منطقة ساحة الطيران، وكذلك التحسين المبتكر للمنتجات القائمة مثل المنصة الرقمة لإدارة عمليات المطار (AMP)، ونظام التوجيه المرئي لإرساء الطائرات (VDGS)، ونظام إدارة ومراقبة مواقف الطائرات (SAM)، ونظام المراقبة والتحكم بإضاءة مدرج الطائرات (ALCMS).

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والاتصالات في شركة مطارات الرياض، الأستاذ أسامة الفواز أن هذا الاتفاق الداعم لتطلعات شركة مطارات الرياض في مجال تحولها الرقمي بالاعتماد على أحدث التقنيات المتخصصة في هذا المجال. مؤكداً أن ذلك بدايةً لمزيد من الخطط والمبادرات المستقبلية الأكثر تنوعاً للتعاون مع الشركاء العالميين، وذلك كون التقنية باتت تشكل العامل الأكثر حسماً في مجال إدارة العمليات الجوية لدى معظم مطارات العالم.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة ADB SAFEGATE الأستاذ لوران دوبوا على أهمية الإمكانات التحولية التي يتيحها هذا الاتفاق الموقع مع شركة مطارات الرياض باعتبارها الشركة المشغّلة لأحد أهم وأبرز المطارات العاملة في المنطقة، مضيفاً أن الاتفاق يعكس مدى حرص شركة مطارات الرياض على تبني أحدث التوجهات الدولية في مجال إدارة المطارات، مع ثقتنا بأن هذا الاتفاق سيغدو نموذجاً في هذا المجال كونه يُرسي عدداً من المعايير التشغيلية الجديدة.

في السياق ذاته، تمثل مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من شركة مطارات الرياض وADB SAFEGATE بداية رحلة تحولية على طريق التعاون المشترك لاكتشاف المزيد من الحلول المبتكرة في مجالات مثل: كفاءة الطاقة، والصيانة التنبؤية، وانسيابية حركة تدفق الركاب. ومن المتوقع أن تشهد هذه الشراكة سلسلة من المبادرات الإستراتيجية التي ستسهم مستقبلاً في تشكيل إدارة المطارات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

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