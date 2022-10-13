تركز الشراكة على رفع مستوى مهارة المواهب المحلية من خلال التدريب على إدارة عمليات الخزائن والسيولة النقدية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت كل من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وجمعية أمناء خزائن الشركات ACTمذكرة تفاهم، بهدف تفعيل التعاون بينهما في مجال منح شهادات التأهل في مجال إدارة الخزائن والسيولة النقدية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وقّع الاتفاقية يوم 27 سبتمبر الماضي، كل من السيد منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث، والسيدة كارولين ستوكمان الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء خزائن الشركات ACT، وذلك على هامش فعاليات قمة الشرق الأوسط السنوية لأمناء الخزانة والتي استضافتها دبي على مدار يومي 27 و28 سبتمبر 2022.

وبالإضافة إلى دور مذكرة التفاهم في النهوض بمستوى المعارف المتخصصة في مجال إدارة الخزانة والسيولة النقدية، سيركز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على دعم جهود البرنامج الوطني لدولة الإمارات في مجال توطين الوظائف، من خلال تطوير المواهب المحلية وصقل المهارات، وفي ذات الوقت تحقيق التوازن بين المخاطر المالية والفرص المتوفرة للشركات في الدولة.

وفي إطار مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على استكشاف سبل تعزيز وإنشاء الدورات التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر في مجال أمانة الخزانة، والتي ستمكّن المرشحين الناجحين من الحصول على شهادات معتمدة، من بينها، "شهادة أساسيات إدارة الخزانة" و"شهادة في الخزانة" و"جائزة في إدارة السيولة النقدية الداخلية" من بين شهادات أخرى رفيعة المستوى. حيث تهدف كل من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجمعية أمناء خزائن الشركات من خلال هذه الاتفاقية، إلى رفع مستوى مهارات الكوادر الوطنية في دولة الإمارات من خلال التدريب المشترك، وتجهيز المتدربين ووضعهم على المسار المهني الصحيح بما يضمن لهم تحقيق النجاح والتميز في قطاع إدارة الخزانة وتمويل الشركات.

وحول توقيع الاتفاقية، قالت كارولين ستوكمان الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء خزائن الشركات ACT: " باعتبارهما من الأدوات الرئيسية للتأهيل، يحظى كل من التعليم والتدريب، بكثير من اهتمامنا في جمعية أمناء خزائن الشركات. ونحن ملتزمون برفع مستوى الجهود التي نبذلها في هذا المجال على مستوى المنطقة. ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستتيح لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي إمكانية منح شهادات تأهيل معتمدة في مجال إدارة الخزانة والسيولة النقدية للكوادر المحلية في دولة الإمارات، والتي من شأنها دعم جهود تطوير المواهب المطلوبة على مستوى المنطقة في هذه المجالات الرئيسية."

ومن جهته قال، منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "يعد تدريب وتأهيل المواهب الوطنية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في هذا القطاع، أمرًا أساسيًا للوفاء بالتزامنا الداعم للقطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد تأسست أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بهدف الاستثمار في المواهب المحلية ضمن جهود تنمية اقتصادنا الوطني. وفي إطار حرصنا على توفير برامج التدريب المتخصصة والمعترف بها دوليًا، ومساهمتنا في تأسيس بيئة أعمال قائمة على المعرفة، تقدم الأكاديمية محفظة من الفرص التعليمية عالمية المستوى في القطاع المالي. وستعزز شراكتنا مع جمعية أمناء خزائن ACT التزامنا بدعم رؤية الإمارات 2030 وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي وتجاري عالمي.

وفي سياق متصل، ينوي كل من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وجمعية أمناء خزائن الشركات ACT، تفعيل تعاونهما في مجال فرص تدريب القيادات، من خلال استضافة منتديات وورش عمل ومؤتمرات لتحقيق أهدافهما المشتركة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

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