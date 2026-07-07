مسقط – نظم بنك ظفار برنامجًا تدريبيًا تحضيريًا لشهادة ACI وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم وتطوير الكفاءات وتعزيز المعارف المتخصصة في القطاع المالي.

وشهد البرنامج مشاركة 20 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية في خطوة تؤكد حرص بنك ظفار على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات. كما يهدف البرنامج إلى بناء قدرات وطنية مؤهلة تسهم في دعم القطاع المالي، وتعزيز كفاءته ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقد استمر البرنامج على مدى 10 أيام متتالية، وركّز على مجموعة من المحاور الأساسية في الأسواق المالية العالمية شملت الصرف الأجنبي، وبيئة الأسواق المالية، وأسواق أسعار الفائدة، وإدارة المخاطر إلى جانب مجالات أخرى متقدمة ذات صلة بالتعاملات المالية، بما يُسهم في تنمية المهارات الفنية والتحليلية لدى المشاركين مما يؤهلهم الحصول على هذه الشهادة المتخصصة.

وقد قدم هذا البرنامج التدريبي جمعة بن محمد الجابري، مساعد المدير العام للخزينة والاستثمار بالبنك، حيث استعرض أحدث المفاهيم والتطبيقات العملية في مجالات التعاملات المالية، مستفيدًا من خبرته الواسعة في هذا المجال.

وقد أكد الجابري على أهمية تنظيم هذا البرنامج في تعزيز الثقة وبناء علاقات متينة مع الجهات الحكومية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان.

وأضاف أن مثل هذه البرامج المتخصصة تُعد منصة فعّالة لتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية المهنية للموظفين من مختلف القطاعات الحكومية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الأسواق المالية، ويُسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد بنك ظفار من خلال هذه المبادرات التزامه بتعزيز مكانته كشريك موثوق في تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات القطاع العام وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

ويعُد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يصل عددها أكثر من 145 فرعًا متوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان التي تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحرصًا من بنك ظفار على توفير كافة الخدمات، يمتلك بنك ظفار شبكة واسعة تضم أكثر من 400 جهاز للصراف الآلي (ATM) وأجهزة الإيداع النقدي (CDM) وأجهزة متعددة الاستخدامات والأجهزة التفاعلية والمنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان.

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