عقدت شركة ACCIONA Cultura، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنتاج الثقافي، حلقة نقاش ثاني ضمن سلسلة حلقات النقاش التي تعقدها الشركة والمصممة لتعزيز الثقافة من خلال الابتكار التقني والإبداع. هذه الفعالية التي أقيمت في المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) في الرياض ضمت مجموعة من الشخصيات الرائدة من مختلف مجالات الفنون والحكومة وقطاع الأعمال لعرض الدور القوي الذي تلعبه الثقافة في الترويج لعالم أكثر استدامة.

ركزت حلقة النقاش هذه المرة على العلاقة بين المدن والثقافة، وكيف تطورت المتاحف على وجه الخصوص على مدار الثلاثين عامًا الماضية للوصول إلى جماهير جديدة ولتبقى على تواصل مع الأجيال الشابة المنفتحة على العالم بشكل كبير والمطلعة على أحدث التقنيات الرقمية.

تأتي فعالية الرياض في أعقاب حلقة نقاش افتتاحية لسلسلتها التي تحمل اسم (مسائل الاستدامة: محادثة اجتماعية في شهر مايو) والتي استكشفت مفهوم الثقافة كأداة قوية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تعزيز التنوع والشمول والإبداع مع الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمعات المحلية.

ومن بين المتحدثين الذين شاركوا في هذا الحدث: فرح أبو شليح، رئيس المتاحف في مؤسسة إثراء؛ ومنى العامر، الشريك الإداري في شركة حلول نقاء؛ ومارتا فرنانديز دي ألاركون، الأمين العام لغرفة التجارة الإسبانية في الإمارات العربية المتحدة؛ ونايفة رائد البراهيم، المؤسس المشارك لشركت Atrum Art؛ وكريستينا هيرنانديز بريتو، رئيسة قسم الفعاليات في ACCIONA Cultura. وتبادل المشاركون تجربتهم في مجالات مختلفة وأوضحوا كيف تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز المشهد الثقافي في البلاد.

وقال دانييل أورتي: "تتمتع المتاحف بمكانة مثالية لطرح الاستدامة وتعزيزها لأنها قادرة على العمل مع المجتمعات لرفع مستوى الوعي العام ودعم البحوث والمساهمة في الرفاهية. لقد أصبح الدور الذي تلعبه المتاحف في النقاش العام حول الاستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وشددت كريستينا هيرنانديز بريتو على فكرة أن الفعاليات هي أداة مناسبة لتعزيز الثقافة. وقالت: "من خلال الجمع بين شخصيات بارزة من مجموعة واسعة من القطاعات، يمكن لفعاليات مثل هذه أن تؤدي في حد ذاتها إلى تحفيز الابتكار والتعاون، مع رفع مكانة الاستدامة والثقافة في الوعي العام".

جميع أنشطة ACCIONA Cultura خالية من الكربون، بما في ذلك ما تنظمه من فعاليات. وباعتبارها جزءًا من شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة، يتم تعويض جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مشروعات الطاقة النظيفة الخاصة بشركة ACCIONA. وعلاوة على ذلك فقد أطلقت ACCIONA Cultura مؤخرًا دليل الفعاليات المستدامة المصمم لمساعدة جميع الجهات الفاعلة المشاركة في الفعاليات لتحقيق مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية."

حضور إقليمي

تتمتع ACCIONA Cultura بحضور قوي في قطاع المتاحف والمعارض والفعاليات في الشرق الأوسط. في قطر، قامت ACCIONA Cultura بأعمال التصميم المتحفي لمتحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، وهو أكبر متحف في العالم مخصص للألعاب الأولمبية والرياضة.

كما كانت ACCIONA CULTURA مسئولة عن 150 إنتاجا إعلاميا لمتحف قطر الوطني؛ وعن إعداد وتنفيذ متاحف مشيرب، وأيضا تنظيم العديد من المعارض المؤقتة لمتحف الفن الإسلامي في الدوحة ومتحف المستشرقين.

وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط شاركت ACCIONA CULTURA في المتحف الوطني العماني، ومعرض إكسبو 2020 دبي (تصميم وإنتاج جناح الاستدامة، وجناح الإمارات العربية المتحدة، وجناح اسبانيا، وجناح الشباب، وجناح إكسبو لايف، و46 جناحا موضوعيا ومتحفا صغيرا)، ومتحف الشندغة في دبي، وقصر الوطن الرئاسي في أبو ظبي.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 11.2 مليار يورو في عام 2022 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. acciona-me.com

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