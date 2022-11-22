الوفد يضم نجم برنامج "شارك تانك" كيفن أوليري، وأحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد باتريس إيفرا، وأسطورة الدوري الاميركي للمحترفين لاعب لوس انجلوس ليكرز ميتا وورلد بيس

زيارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تعكس مكانة أبوظبي باعتبارها بوابة للشركات الأمريكية الراغبة في التوسع في المنطقة انطلاقاً من الإمارة

أبوظبي: استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية وفداً من "Access Abu Dhabi"، البرنامج الذي أطلقته شركة "مافن غلوبال آكسس" بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف إلى دعم الشركات الراغبة في توسعة أعمالها على الصعيد الدولي عبر أبوظبي. وضم الوفد أسطورتين من عالم الرياضة هما باتريس إيفرا وميتا وورلد بيس، إلى جانب المستثمر ورائد الأعمال الأمريكي ونجم برنامج "شارك تانك" كيفن أوليري.

وفي سياق سعيه لاستكشاف فرص توسيع الأعمال في أبوظبي، قام الوفد بجولة تعريفية للاطلاع على المرافق الموجودة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعرّفوا عن كثب على الدور الرائد للسوق في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي. وعقب الزيارة، شارك كيفن أوليري ووفد من "مافن غلوبال آكسس" في مراسم حفل قرع الجرس في قاعة التداول بالسوق إيذاناً ببدء عمليات التداول وذلك بحضور سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وعدد من أعضاء الادارة العليا في السوق.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مبادرة أوسع تهدف إلى استعراض الفرص الغنية والواعدة التي تقدمها أبوظبي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في البرنامج من الشركات الأمريكية التي تسعى إلى توسعة أعمالها ضمن بيئة الأعمال المزدهرة والمبتكرة في أبوظبي، كما تسلط الزيارة الضوء على الجهود المتواصلة لحكومة أبوظبي في الترويج للإمارة باعتبارها وجهة رئيسية توفر للشركات كافة المقومات اللازمة التي تساعدها على الاستثمار والابتكار والنمو.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "سعدنا باستضافة وفد من "Access Abu Dhabi" في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تسلط هذه الزيارة الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه سوق أبوظبي للأوراق المالية في استقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية إلى أبوظبي، وهو ما يأتي ضمن إستراتيجيتنا الرامية إلى بناء جسور التواصل مع الشركاء العالميين واستعراض أفضل ما تقدمه أبوظبي لهم".

و يعمل "آكسس أبوظبي" ، وهو جزء من برنامج شركة "مافن غلوبال آكسس" ويتلقى الدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، على إشراك وتمكين الشركات الراغبة في تسريع وتيرة توسعها على الصعيد العالمي الاستفادة من الميزات والخدمات والبيئة الصديقة للأعمال التي تقدمها أبوظبي. وقد استفادت سارة أوموليو، مؤسِسة برنامج "آكسس أبوظبي"، من خبراتها وعلاقاتها الواسعة ضمن مجتمع المشاهير والمستثمرين في الولايات المتحدة لتوفير رواد الأعمال والسفراء للبرنامج.

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