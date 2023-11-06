بهدف تكريم الطلبة ذوي الإنجازات الأكاديمية المتميزة

أحتفلت مجموعة ABQ التعليمية أكبر مشغل للمدارس العالمية في السلطنة بتوزيع جوائز المنح الدراسية على الطلبة المتفوقين في إحدى مدارسها الدولية. شهد الحفل حضور الزبير بن محمد الزبير رئيس المجموعة إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في المجموعة وأولياء الأمور. يأتي هذا الحدث كختام لمبادرة ABQ التعليمية التي تهدف إلى تكريم ودعم طلبة المدارس ذوي السجلات الأكاديمية المتميزة من الصف التاسع إلى الثاني عشر وتحفيز الطلبة في جميع مدارس المجموعة.

وحول هذه الفعالية أعرب الزبير بن محمد الزبير عن سعادته بهذه المبادرة، قائلا: " تسعى مجموعة ABQ التعليمية بتفان إلى دعم ورعاية الطلبة المتفوقين، وهذه الثلاث عشرة منحة تعد دليلا آخر على التزام المجموعة بالاستثمار في مستقبل عمان من خلال دعم الطلبة. وأوضح بأن هذا التقدير يأتي لتفاني هؤلاء الطلبة ومساعيهم الجادة خلال مسيرتهم التعليمية. وأن الحاصلين على هذه المنحة سيتمتعون بإعفاء كامل من الرسوم الدراسية لمدة عامين متتاليين.

ومن جانبه قال همايون كبير الرئيس التنفيذي لمجموعة ABQ التعليمية: أن معايير اختيار المنح الدراسية كانت صارمة حيث تم الاعتماد بشكل حصري على الجدارة الأكاديمية. وأشار إلى أن مجموعة ABQ التعليمية تعبر عن فخرها بنجاح هذه المبادرة، حيث تقدم حوالي 300 طالب و طالبة للمشاركة في هذا البرنامج. وأضاف أن برنامج المنح الدراسية الذي تم تصميمه خصيصا لتقدير التميز العلمي، حيث يعتبر إضافة هامة للمشهد التعليمي في السلطنة. وأشار إلى أن المجموعة ستبدأ في استقبال طلبات التقديم لبرنامج المنح الدراسية لعام 2024-2025 في شهر يناير من العام القادم.

وأشار: لقد كان حفل توزيع الجوائز بمثابة تكريم لهؤلاء الطلبة على تميزهم وتفانيهم في دراستهم وأولياء أمورهم على الدعم المستمر لأبنائهم، مشيرا بأن التفوق الأكاديمي هو هدف جميع الطلبة، وستواصل مجموعة ABQ التعليمية سنويا تكريم الطلبة المتفوقين أكاديميا في برنامج المنح الدراسية.

ومن جانبه عبر الطالب عبدالعزيز بن عبدالله البلوشي أحد الطلبة الفائزين بقوله " في البداية أشكر معلمينا المخلصين الذي كانوا بالنسبة لنا المشعل الذي يوجهنا في طريق العلم، حيث أن التزامهم لا يضاهى ودعمهم مستمر وقد زرعوا فينا قيم الإصرار والمثابرة، مما ساهم بشكل كبير في حصولنا على هذه المنحة.

كما عبرت الطالبة يمنى بنت سالم اليزيدية إحدى الطالبات الفائزات بهذه المنحة الدراسية، قائلة : أنا سعيدة بالفوز بهذه المنحة الدراسية وأشكر مجموعة ABQ على هذه الفرصة والتي بلا شك سوف تمثل دعما كبيرا لمستقبلي التعليمي، وأشارت بأن المجموعة توفر بيئة تعليمية مثالية وتساهم في تطوير قدراتنا وتنميتها من خلال كادر تعليمي متميز وبيئة تعليمية مثالية.

لمعرفة المزيد عن مجموعة التعليمية و برنامج المنح الدراسية المرجو زيارة الموقع الالكتروني: www.abq.edu.om

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة ABQ هي أكبر مشغل للمدارس الخاصة في السلطنة وتتبع قطاع التعليم في مؤسسة الزبير وتدير ثلاث مدارس دولية متميزة وهي: عزان بن قيس العالمية ومدرسة السيب العالمية ومدرسة صحار العالمية بالإضافة الى وجود عدد من الحضانات المستقلة لمرحلة ما قبل الروضة في كل من مسقط وصحار ومدرسة الامتياز الخاصة الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا في ولاية بوشر.

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