

أطلقت مجموعة ABQ أكبر مشغل للمدارس العالمية في السلطنة ومؤسسة الزبير مبادرة الظل الوظيفي وذلك في متحف بيت الزبير بمسقط، بحضور طلبة الصف الحادي عشر وأولياء الأمور بالإضافة إلى ممثلين من مجموعة ABQ التعليمية وعدد من ممثلي مؤسسة الزبير الشركات التابعة لها. ويأتي إطلاق هذه المبادرة من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسة الزبير و المجموعة التعليمية.

يعتبر برنامج الظل الوظيفي إحدى مبادرات برنامج "اكتشف ذاتك" الذي تقدمه مجموعة ABQ والذي يهدف إلى إعداد جيل من طلبة المتعلمين والملمين بمختلف العلوم والمعارف ومهارات القرن الواحد والعشرين. حيث يقوم البرنامج بتزويد الطلبة بالمعرفة العملية من خلال التدريب في عدد من المؤسسات والشركات التابعة لمؤسسة الزبير، ومن المتوقع أن تغرس فيهم هذه التجربة الدافع لتحقق أهدافهم العملية من خلال مسيرتهم التعليمية، حيث توفر هذه المبادرة الفرصة للطلبة للقيام بالعديد من الأنشطة والوظائف المختلفة، كما تتيح لهم اختيار الوظائف التي تتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم المستقبلية، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من نصف طلبة الحادي عشر في مدارس ABQ التعليمية من فرص التدريب المعروضة.

وحول هذه المبادرة أعرب همايون كبير، الرئيس التنفيذي لمجموعة ABQ التعليمية: عن سعادته بالنتائج التي حققتها هذه المبادرة وقال: إن هذه المبادرة تمثل لحظة مهمة في المسار التعليمي للطلبة، حيث تمنحهم الفرصة للتعرف بشكل أعمق حول مستقبلهم الوظيفي، كما تقدم لهم لمحة عن بيئة الأعمال التي تنتظرهم مستقبلا. وأشار: أحث جميع الطلبة المشاركين للاستفادة من هذه الفرصة من خلال التعرف على المهارات والمهن والتعامل مع هذه التجربة بعقل منفتح واستعداد دائم لاغتنام الفرص الجديدة. وأضاف قائلا إن هذه التجربة العملية سوف تسهم بشكل كبير في تحديد مسار الطلبة المهني مستقبلا بعتبارها خطوة متقدمة للطلبة لاتخاذ قرار مستقبلهم المهني.

وأشار: نيابة عن مجموعة ABQ أود أن أعرب عن تقديرنا لمؤسسة الزبير والشركات التابعة لها وهي شركة آرا للبترول، مجموعة الأعمال الدولية، شركة الاتحادية للمحولات والمفاتيح الكهربائية، والزبير للكهرباء، شركة مياه الواحة عمان، وعمان للتجهيزات والصناعات البترولية، وإنما للتطوير العقاري، وزينة للدعاية والإعلان، وشركة خدمات الكمبيوتر العمانية ومركز الزبير لتطوير المؤسسات، ومنتجع شانجريلا بر الجصة ومجموعة الزبير للسيارات وذلك من من خلال التزامهم بتقديم الفرص التدريبية لهؤلاء الطلبة.

ومن جانبها قالت شريفة البلوشية رئيسة مركز التميز للموارد البشرية في مؤسسة الزبير : بأن مبادرة الظل الوظيفي انطلقت من خلال إيمان مؤسسة الزبير ومجموعة ABQ بأهمية التدريب العملي لطلبة الحادي عشر ليتمكنوا من اختيار تخصصاتهم المستقبلية. وأشارت قائلة بأن المبادرة سوف تساهم بشكل كبير في تنمية وصقل مهارات ومعارف الطلبة وتنميتها، حيث يخضع الطلبة لتدريب مكثف من قبل مختصين في مجموعة شركات مؤسسة الزبير. وأكدت بأن هذا التدريب سوف يساهم في سد الفجوة بين التعليم والممارسات العملية كما أنه يقدم لمحة للطلبة للتعرف على بيئة الأعمال عن قرب ، ولهذا تم تصميم البرنامج بعناية من أجل تزويدهم بشرح مبسط عن التخصصات والوظائف التي سيقومون بها مستقبلا مما يسمح لهم باكتشاف شغفهم وميولاتهم المهنية مستقبلا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة ABQ هي أكبر مشغل للمدارس الخاصة في السلطنة وتتبع قطاع التعليم في مؤسسة الزبير وتدير ثلاث مدارس دولية متميزة وهي: عزان بن قيس العالمية ومدرسة السيب العالمية ومدرسة صحار العالمية بالإضافة إلى وجود عدد من الحضانات المستقلة لمرحلة ما قبل الروضة في كل من مسقط وصحار ومدرسة الامتياز الخاصة الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا في ولاية بوشر.

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