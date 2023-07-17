دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Kalima، شركة البلوك تشين المخصصة لإثبات الحصة (proof-of-stake) لإنترنت الأشياء والبيانات، عن توقيعها مؤخراً اتفاقية جديدة معABO Digital " أي بي أو ديجيتال " مجموعة الاستثمار عبر التمويل البديل وتتخذ من جزر البهاما ودبي مقراً لها. وبموجب الاتفاقية، تلتزم ABO Digital بتقديم تمويل قدره 10 ملايين دولار لشركة البلوك تشين القائمة في فرنسا.

وتعتبر Kalima منظومة متسارعة النمو وتتيح للمؤسسات والمطورين والشركات الناشئة استشراف مستقبل تقنيات الويب 3.0 وتطبيقات حوكمة البيانات، خصوصاً في مجال بيانات إنترنت الأشياء، سعياً لإيجاد حلول مجدية للمشاكل القائمة على أرض الواقع.

وتمثل Kalima شبكة من المستوى الأول والجيل الثالث للبلوك تشين، وتمكّن المستخدمين من تنفيذ عمليات الحوكمة والإدارة والاستثمار للبيانات بشكل مستقل، وتأسيس تطبيقات لامركزية، ورموز لأنظمة المكافآت الذكية عبر الاستفادة من شبكات البلوك تشين اللامركزية المخوّلة لدى Kalima.

وفي هذا السياق، قال أندري ليجيندر الرئيس التنفيذي في Kalima: "يتوّج التزام التمويل من ’ إي بي أو ديجيتال‘ إنجازاً لافتاً لشركتنا، إذ نخطط للاستفادة من هذا التمويل لتعزيز تطور وابتكار حلولنا في عالم إنترنت الأشياء، لاسيما وأنها تنطوي على إمكانات واعدة لإحداث تحول جذري في مختلف القطاعات ودفع عجلة التحول الرقمي. كما سيمكننا هذا التمويل من تحسين حلول بلوك تشين إنترنت الأشياء التي نقدمها للشركات الصناعية والمطورين، لاسيما وأنها جاهزة بالفعل لاستخدامها على نطاق عالمي أوسع. وتدعم هذه الاتفاقية مساعينا المستمرة لتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية ضمن منظومة البلوك تشين وإنترنت الأشياء بالعموم".

من جانبه قال أمين نجاي، الرئيس التنفيذي لشركة ABO Digital : "يسعدنا التعاون مع فريق عمل Kalima، لاسيما وأنها شركة تتبنى منهجية عمل مبتكرة وتتمتع بخبرات لافتة في تطبيقات الويب 3.0 المؤسسية وحوكمة البيانات، وهو أمر ينسجم مع التزامنا بدفع عجلة التقدم التقني ضمن حلول البلوك تشين الموجهة للمؤسسات والشركات. وتمكننا هذه الشراكة أيضاً من الاستفادة من حلول التمويل البديل التي نقدمها ودعم نمو مبادرات Kalima المبتكرة".

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حول Kalima

تضم شبكات Kalima للبلوك تشين شبكة رئيسية وأخرى لامركزية تُعرف باسم Kalima PrivaChains. وتقدم مفاهيم البلوك تشين بشكل متكامل وتؤسس منظومة جديدة للخروج بحلول مبتكرة لتحديات اللامركزية وتزيد من قابلية التوسع بشبكات البلوك تشين، مع الاستفادة من المزايا الكثيرة لشبكات البلوك تشين على غرار Cosmos وPolkadot. وتتيح شبكة PrivaChains للمستخدمين امتلاك وإدارة شبكات البلوك تشين الخاصة بهم والبيانات المخزنة عليها بشكل مستقل، لا سيما من خلال التطبيقات اللامركزية، وكل ذلك مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات.

حول "أي بي أو ديجيتال"

"إي بي أو ديجيتال" هي شركة استثمارات خاصة تقدم حلول التمويل البديلة لمشاريع العملات الرقمية حول العالم. وباعتبارها جزءاً من مجموعة "ألفا بلو أوشنز"، التي نفذت أكثر من ملياري دولار من التزامات التمويل لشركات مدرجة في الأسواق المالية حول العالم منذ تأسيسها في عام 2017، تقدم "إي بي أو ديجيتال" خبرات عميقة في أسواق رأس المال وتضع في متناول المستثمرين تجارب مؤسسية راسخة لتقديم حلول تمويل مبتكرة ومرنة لمساعدة مطوري شبكات البلوك تشين في بناء بروتوكولات أعمالهم وتطويرها.