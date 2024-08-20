بيروت، لبنان: أعلنت شركة ABC، الرائدة في لبنان والشرق الأوسط منذ العام 1936، بإضافة جائزة جديدة على سجلها، بعد نيلها شهادات الـ ISO 9001:2015 (أنظمة إدارة الجودة)، ISO 14001:2015 (أنظمة إدارة البيئة)، وISO 45001:2018 (أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية).

وتدير ABC مراكز تسوق وتضم، تحت اسمها، محلات لعلامات تجارية عالمية مختصة في الأزياء، كما تشتهر بوجهاتها العديدة مثل افتتاح أول مركز تسوق مفتوح في الشرق الأوسط، وفق المعايير الدولية.

من هنا، يؤكد هذا التميّز انها تستحق هذا الانجاز الأحدث الذي يعكس تألّقها في الجودة والاستدامة البيئية والآمان في مكان العمل ولا سيما انها تركّز في مهمتها على جعل لبنان أفضل في هذا المنحى، لذا لا يعزز الحصول على شهادات ISO مكانتها القيادية في الصناعة فحسب، بل يفيد أيضًا جميع الشركاء كما الزبائن بشكل مباشر من خلال ضمان حصولهم على أعلى المعايير على الصعد كافة.

شهادة ISO 9001:2015 -: وضعت المنظمة الدولية للمعايير معايير صارمة على المستوى الدولي، ولكن أثبتت ABC أنها نفذت نظامًا قويًا لإدارة الجودة (QMS) من خلال حصولها على هذه الشهادة، فهي تدل على نجاح الشركة بتوفير المنتجات والخدمات بشكل مستمر، تلبية لاحتياجات الزبائن والتزاما باللوائح القانونية. ومن خلال تطبيق هذا النظام لإدارة الجودة، تضمن ABC الحفاظ على نتائج عالية الجودة ترضي الزبائن.

شهادة ISO 14001:2015: برهنت ABC بنيلها هذه الشهادة أنها نجحت في اتخاذ موقف استباقي بشأن الإدارة البيئية، ما يعكس الجهود المبذولة لتقليل التأثير البيئي، والامتثال للأنظمة البيئية، وتحسين هذا الأداء باستمرار. ويتجلى هذا التفاني في تحقيق الاستدامة بهدف تقليل النفايات والحفاظ على الموارد وتعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة في كل العمليات.

شهادة ISO 45001:2018: تسلط الضوء على تركيز ABC على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لكل المعنيين، ووضع رفاهية موظفيها في سلّم الأولويات فضلا عن التخفيف بشكل فعال من مخاطر الصحة والسلامة المهنية وذلك من خلال تطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الذي يتوافق مع معايير ISO. وتُظهر هذه الشهادة الجهد المبذول من قبل الشركة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية وتجنّب الحوادث في مكان العمل.

إن تفوّق ABC ونجاحها بالحصول على شهادات ISO يضعها في خانة الشركات الرائدة في مجالها، ليُظهر ايضا قدرتها على تلبية المعايير الدولية، وذلك نتيجة عمل جاد للفريق وإصراره على الحفاظ على أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والسلامة في مكان العمل. ويشكل هذا الانجاز تعزيزا لسمعة ABC كما انه يُمتّن علاقاتها مع شركائها وزبائنها من خلال إظهار الجهود المستمرة للتقدّم والتميّز والنجاح.

ويتجاوز هذا الالتزام بمعايير ISO، باهميته، فكرة الحصول على الشهادة فقط، فالشركة تؤمن بوجوب الاستمرار في تطبيق كل هذه المعايير في عملياتها وثقافتها اليومية، والتي تشمل التحسين المستمر، تدريب الموظفين، دمج الاعتبارات البيئية والآمان في عملية صنع القرار. اذ تهدف شركة ABC من خلال التنسيق مع المعنيين الى خلق مستقبل مستدام لأعمالها وموظفيها والمجتمع - مما يؤكد عدم اكتفائها بمجرد الحصول على الشهادة فقط ويدل على ثقافة يومية من التميز والمسؤولية.

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