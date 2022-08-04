ستقدم ABB وريد هات حلول التشغيل الآلي والبرمجيات الصناعية لتعزيز كفاءة أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) وتزويد المنظومة الصناعية بقدرات نشر موسعة ومستوى أعلى من المرونة.

ستقدم ABB للعملاء حلولاً رقمية حسب الطلب وعلى نطاق واسع باستخدام منصة "ريد هات أوبين شفت".

سيتمكن العملاء من تعزيز إمكانات القرارات المستندة إلى البيانات باستخدام التطبيقات التي يمكن نشرها بمرونة من الحافة إلى السحابة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا ABB وريد هات، اليوم، عن شراكة عالمية لمساعدة الشركات والمؤسسات الصناعية التي تستخدم حلول التشغيل الآلي للعمليات والبرمجيات الصناعية من ABB على توسيع نطاق عملياتها على نحو سريع وأكثر مرونة من خلال الاستفادة من المنصات المؤسسية الرائدة على مستوى القطاع التي طورتها ريد هات، إضافة إلى خدمات التطبيقات المستندة إلى أنظمة التشغيل المؤسسية لينكس من ريد هات.

يشكل جمع وإدارة وتحليل بيانات المصانع أمراً بالغ الأهمية لتحسين كفاءة العمليات وتلبية متطلبات السلامة والأمن والإنتاجية، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية ABB لتطوير أتمتة العمليات. وتتيح الشراكة الجديدة بين الجانبين تمكين المحاكاة الافتراضية لبرمجيات التشغيل الآلي وتخزينها ضمن أنظمة الحاويات بالاعتماد على منصة ريد هات أوبين شفت وذلك لتوفير مستوى أعلى من المرونة عند نشر المعدات والأجهزة وذلك وفقاً لاحتياجات التطبيق. كما يوفر التعاون عمليات مزامنة أكثر فعالية للنظام، ما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في الوقت الفعلي على الحافة فضلاً عن مزيد من المعالجة في السحابة.

وستوفر منصة "ريد هات أوبين شفت" منصة كيوبيرنتس الرائدة على مستوى القطاع، لـ ABB منصة موحدة ومتناسقة للتطبيقات بدايةً من أنظمة العقدة الفردية الصغيرة إلى المجموعات المتقاربة على الحافة الصناعية، ما يسهّل على عملاء ABB عمليات تطوير التطبيقات وإدارتها بكل سلاسة. وستساعد منصة "ريد هات أوبين شفت"ABB على زيادة مستوى مرونة عمليات نشر وتوسيع منصة Ability™ Edgenius™، وهي منصة شاملة لتطبيقات البرمجيات الصناعية إضافة إلى منصة Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite، وهي منصة مؤسسية لإدارة التطبيقات تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصناعي ومصممة لمساعدة العملاء على مواكبة متطلبات الأعمال الرقمية للعملاء. وستتمتع ABB من خلال هذه الشراكة بإمكانية الاستفادة من ميزات متعددة مثل توفير الخدمات بدون احتكاك (إعداد الشبكة عن بُعد) إضافة إلى زيادة قابلية الإدارة والتناسق عبر بيئات المصنع.

وقال مات هيكس، النائب التنفيذي للرئيس، المنتجات والتقنيات، ريد هات: "تتطلع ريد هات للعمل مع ABB في هذه الشراكة المتميزة التي ستساهم في تعزيز التكامل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التشغيلية من خلال توفير محفظة متنوعة من الحلول الرقمية عبر الحافة الصناعية والسحابة الهجينة. ونسعى معاً من خلال هذا التعاون إلى تبسيط الانتقال من العمليات الآلية إلى العمليات المستقلة ومعالجة احتياجات التصنيع الحالية والمستقبلية باستخدام تقنيات وحلول البرمجيات مفتوحة المصدر. وسنعمل مع ABB على إزالة الحواجز بين منظومة تكنولوجيا المعلومات وعمليات التصنيع من خلال نهج قائم على الابتكار لإحداث تحول نموذجي في التكنولوجيا التشغيلية القائمة على المصدر المفتوح."

ومن جانبه قال برنارد إسكيرمان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، أتمتة العمليات في ABB: "توضح هذه الشراكة الاستثنائية مع ريد هات التزام ABB بتلبية احتياجات عملائها من خلال البحث عن تحالفات مع شركات رائدة في مجال الابتكار. وسيشهد هذا التعاون الجديد مع ريد هات استمرار ABB في مساعدة عملائها على تحسين عملياتهم ومواكبة متطلبات المشهد الرقمي سريع التطور. وستتيح هذه الشراكة لهم إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها لتعزيز التكامل بين منظومة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التشغيلية على مستوى المصنع مع تقليل المخاطر وتعزيز كفاءة الأداء."

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نبذة عن شركة ريد هات

"ريد هات" هي المزود الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى العالم، حيث توفر أنظمة تشغيل حرة مفتوحة المصدر "لينكس" وحلول السحابة الهجينة ومنصات لتجميع تطبيقات البرمجيات إضافة إلى منصات نشر وإدارة التطبيقات الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة وتطوير التطبيقات السحابية المحلية وتوحيد معايير نظام التشغيل الرائد على مستوى القطاع إلى جانب أتمتة وتعزيز أمان وإدارة البيئات المعقدة. وبفضل خدمات الدعم والتدريب والخدمات الاستشارية الحائزة على جوائز، تعتبر "ريد هات" مستشاراً موثوقا به لقائمة أفضل 500 شركة التي تصدرها سنوياً مجلة "فورتشن" Fortune 500. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية وشركات تكامل الأنظمة ومزودي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، تلتزم "ريد هات بمساعدة المؤسسات على الاستعداد بالشكل الأمثل للمستقبل الرقمي.

البيانات التطلعية

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