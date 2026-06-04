مسقط، انطلاقاً من التزامها بتمكين الشركات التي تؤدي دوراً محورياً في التحول بقطاع الطاقة، وقّعت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في مجال التمويل والتأجير في سلطنة عُمان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة AB Energy، وذلك خلال أسبوع عُمان للاستدامة 2026. وقد تم توقيع الاتفاقية رسمياً من قبل الفاضل أحمد المعولي، رئيس قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطنية للتمويل، والفاضل عبد الله السعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة AB Energy. وتجسد هذه الشراكة التزام الوطنية للتمويل المتواصل بتطوير حلول تمويل مستدامة، ودعم الشركات المسؤولة بيئياً ومبادرات الطاقة النظيفة المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة طويلة الأمد للبلاد.

في إطار هذه الشراكة، ستقدم الوطنية للتمويل دعماً استراتيجياً لشركة AB Energy للمساهمة في توسيع نطاق أعمالها، بما يعكس التزام الطرفين بتسريع تبنّي تقنيات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان. كما ستوفر الوطنية للتمويل أسعاراً حصرية على تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة المرتبطة بالاستدامة لعملاء شركة AB Energy، بما يعزز فرص حصولهم على حلول تمويلية تدعم النمو المستدام والاستثمارات الصديقة للبيئة. ويجسد هذا التعاون الاستراتيجي التزام الوطنية للتمويل المتواصل بدعم أجندة الاستدامة الوطنية، من خلال تعزيز الوصول إلى حلول تمويلية مسؤولة تُسهم في تحقيق أثر ملموس، ودفع الابتكار، وترسيخ التقدم طويل المدى.

وفي هذا السياق، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "تُعدّ الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا طويلة المدى ونهجنا التمويلي، انطلاقاً من إدراكنا لدورها الحيوي في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لسلطنة عُمان. ويعكس تعاوننا مع شركة AB Energy التزامنا بدعم الشركات الرائدة التي تسهم في دفع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز توجهات البلاد نحو التنمية المُستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تمكين الشركات والأفراد عبر حلول تمويلية مُيسّرة تُسهم في تسريع التحول نحو ممارسات طاقة أكثر نظافة وكفاءة واستدامة".

تُعد شركة AB Energy إحدى الشركات العُمانية الرائدة في مجال توفير التقنيات المتقدمة لقطاع الطاقة المتجددة، مع تركيزها على تقديم أنظمة الطاقة النظيفة، وحلول تخزين الطاقة الحرارية، ومشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والموثوقية والاستدامة.

تؤكد هذه الاتفاقية التزام الوطنية للتمويل بتطوير حلول تمويل مستدامة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مكانتها كممكّن رئيــس لأجندة الاستدامة الوطنية. ومن خلال شراكات استراتيجية وحلول تمويل مبتكرة، تواصل الشركة دعم النمو المسؤول بيئياً، والمساهمة في التحول نحو ممارسات أعمال أكثر نظافة وكفاءة، إلى جانب تشجيع تبنّي سلوكيات واعية بيئياً تُسهم في تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية طويلة المدى.

تواصل الوطنية للتمويل تركيزها على تقديم حلول تمويل مستدامة مبتكرة، وتمكين الشركات والمجتمعات الطموحة من الازدهار في ظل بيئة اقتصادية متغيرة. ومن خلال حلول مصممة خصيصاً لتلبية مختلف الاحتياجات، تواصل الشركة أداء دورها المحوري في بناء مستقبل يرتكز على الابتكار والمرونة والنمو المسؤول، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم أهداف التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.

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