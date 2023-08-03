دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للوحدات الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية، عن حصولها على تقييم الفئة الأعلى AAA للربع الخامس على التوالي في تصنيف قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية من شركة بي في تك للربع الثاني من عام 2023، لتؤكد الشركة ريادتها في تحقيق أعلى درجات الموثوقية واعتماد التكنولوجيا المتقدمة والشحنات والأداء المالي النظيف.

وحظيت ترينا سولار بلقب الإنجاز الإجمالي المتميز للعام الثالث على التوالي والصادر عن مركز اختبار الطاقة المتجددة المستقل، بالإضافة إلى فوزها بجائزة الشركة صاحبة الأداء الأفضل للعام التاسع على التوالي من مختبر بي في إيفوليوشن لابس. كما تم اعتماد وحدات فيرتكس التي تنتجها الشركة في الآونة الأخيرة من قبل شركة تي يو في راينلاند بفضل أدائها المميز في البيئات البحرية القاسية، بينما نجحت وحدات سلسلة 700 واط بتجاوز الاختبار الشامل من مركز اختبار الطاقة المتجددة.

وتكرس ترينا سولار جهودها للاستثمار في الابتكار التكنولوجي، إذ من المتوقع أن تتجاوز استطاعة الوحدات بقياس 210 ملم من الفئة إن بتقنية خلية i-TOPCon المتقدمة، والتي يتم إنتاجها على نطاق واسع، 700 واط العام المقبل.

ووصلت الشحنات التراكمية لوحدات 210 ملم من ترينا سولار إلى 65 جيجاواط، لتتصدر الشحنات العالمية ضمن هذه الفئة. ويواصل العملاء التعبير عن ثقتهم بوحدات ترينا سولار من خلال طلبات الشراء، حيث شملت الطلبات الأخيرة اتفاقية توريد وحدات فيرتكس باستطاعة 800 ميجاواط إلى شركة أكويلا للطاقة النظيفة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتحرص ترينا سولار على توفير الوحدات من الفئة إن لعملائها بكل سهولة وسلاسة. وبحلول نهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل طاقة الشركة الإنتاجية من الوحدات إلى 95 جيجاواط؛ وطاقتها الإنتاجية من الخلايا إلى 75 جيجاواط، بما فيها 40 جيجاواط من خلايا الفئة إن.

وتوصلت ترينا سولار في شهر يوليو إلى اتفاق مع ثماني جهات مصنعة للوحدات الكهروضوئية من أجل توحيد أبعاد الألواح وتوفير قيمة عالية للعملاء، وبالتالي تشجيع مختلف الجهات في القطاع على اعتماد تكنولوجيا الوحدات بقياس 210 ملم.

وتلتزم ترينا سولار بتزويد عملائها بمنتجات منخفضة الكربون، حيث أصبح مصنع ييوو في مقاطعة تشيجيانغ الصينية أول مصنع يحصل على اعتماد الحياد الكربوني في قطاع الوحدات الكهروضوئية.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.

ونجحت الشركة حتى اليوم في شحن وحدات كهروضوئية باستطاعة إجمالية تعادل 140 جيجاواط إلى جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، تشمل أنشطة ترينا سولار تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية وتمويها وتصميمها وتشييدها وتشغيلها وإدارة عملياتها، فضلاً عن توفير الحلول الشاملة لتكامل الأنظمة لجميع العملاء. كما نجحت الشركة في ربط محطات توليد الطاقة الشمسية باستطاعة تزيد عن 9.5 جيجاواط بشبكات الكهرباء الرئيسية حول العالم. وأطلقت ترينا سولار في عام 2018 العلامة التجارية "إينيرجي آي أو تي" (Energy IoT)، بهدف التحول إلى مزود رائد لخدمات الطاقة الذكية. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.trinasolar.com.