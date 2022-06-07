دبي، الإمارات العربية المتحدة - 7 يونيو: أعلنت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، عن حصولها على تقييم الفئة الأعلى AAA في أحدث تقرير حول قابلية تمويل الوحدات الكهروضوئية الصادر عن شركة بي في تك.

ويستند التقرير إلى نموذجٍ تحليلي خاص لتحديد التصنيف وتقييم قابلية التمويل، ويغطي جوانب السلامة التصنيعية والمالية للشركات. وشملت النسخة الأخيرة من التقرير أكثر من 50 شركة لتوريد الوحدات الكهروضوئية.

وحازت ترينا سولار في العام الماضي على المرتبة الثانية عالمياً في مجال شحنات الألواح الكهروضوئية باستطاعة 24.8 جيجاواط، وحافظت على تصنيفها المتميز في الربع الأول من العام الجاري من خلال شحن ألواح كهروضوئية باستطاعة 8 جيجاواط. وتشير تقارير القطاع إلى أن الشحنات العالمية من وحدات 210 ملم شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي لتصل إلى 26 جيجاواط ساهمت ترينا سولار بـ 16 جيجاواط منها، مع تسجيل ارتفاعٍ في شحنات ألواح 210 ملم الإجمالية بما يتجاوز 35 جيجاواط في شهر مارس الماضي.

وحرص التقرير على تحليل مؤشرات التكنولوجيا، حيث تواصل ترينا سولار تقديم الابتكارات في هذا المجال بفضل اعتمادها على تكنولوجيا الوحدات من الفئة إن، لتسجل رقمها القياسي الـ 23 في مارس مع تحقيق وحدات الخلايا الكهروضوئية من الطراز TOPCon المتطور بقياس 210×210 ملم كفاءة قصوى بلغت %25.5. كما نجحت الشركة في إرساء معيارٍ متفوق بفضل كفاءة خلاياها المصنوعة بتقنية الباعث الخامل والخلية الخلفية والخلايا الشمسية غير المتجانسة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هيلينا لي، رئيسة أعمال الوحدات والخلايا لدى ترينا سولار: "تصدرت ترينا سولار مشهد توريد الوحدات الكهروضوئية على مستوى العالم لأكثر من عشرة أعوام، ويسرّنا الحصول على تقييم AAA ضمن تصنيفات قابلية التمويل التي تصدرها شركة بي في تك، بالاستناد إلى أدائنا المالي القوي وجهودنا في الابتكار التقني وتوفير القيمة في منتجاتنا. وتعتزم ترينا سولار مواصلة مسيرتها لتعزيز مستوى القيمة التي توفره لعملائها على مستوى العالم".

وحققت وحدات فيرتكس من ترينا سولار نتائج مميزة من حيث الموثوقية والكفاءة والتكلفة المستوية للطاقة، بدءاً من سلسلة فيرتكس إس باستطاعة 410 واط للاستعمالات السكنية وحتى الوحدات فائقة الطاقة باستطاعة أكثر من 600 واط المخصصة لمحطات الطاقة الشمسية الضخمة المثبتة على الأرض. واستناداً إلى التزامها المستمر بتوفير منتجاتها وفق أعلى مستويات الجودة، فازت ترينا سولار للمرة الثامنة على التوالي بتصنيف الشركة صاحبة الأداء الأفضل من مختبر بي في إيفوليوشن لابس.

وأشار التقرير المالي الذي أصدرته ترينا سولار في عام 2021 إلى تحقيقها إيرادات بلغت 6.895 مليار دولار أمريكي، بزيادةٍ قدرها %51.2 على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة إجمالي الأصول التي تمتلكها 9.966 مليار دولار أمريكي، في زيادةٍ بواقع %39.36 على أساس سنوي.

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نبذة عن ترينا سولار (المدرجة في بورصة شنغهاي بالرقم 688599)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وأصبحت شركة رائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية. وتنشط الشركة في مجال البحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية فضلاً عن التصنيع والمبيعات، وتطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، والهندسة والمشتريات والمقاولات، والتشغيل والصيانة، وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية لشبكات توزيع الطاقة الصغيرة ومتعددة مصادر الطاقة، فضلاً عن تشغيل منصات الطاقة السحابية وخدماتها.

في العام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية "اينيرجي أي او تي" (Energy IoT)، وأسست تحالف تطوير إنترنت الأشياء الصناعية في قطاع الطاقة بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة ومعاهد الأبحاث في الصين وحول العالم، كما أسست مركز الابتكار في إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة. وتعكس كل تلك المبادرات التزام ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام وبيئة خاصة بإنترنت الأشياء في قطاع الطاقة وتطوير منصة للابتكار لاستكشاف آفاق إنترنت الأشياء الصناعية في مجال الطاقة الجديدة، حيث تواصل الشركة سعيها كي تبقى رائدة في مجال الطاقة الذكية على مستوى العالم. وفي يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في سوق ستار ضمن بورصة شنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.trinasolar.com