الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت منصة "أنا أختار" التعليمية، إحدى المبادرات المبتكرة التابعة لشركة البادرة القابضة والهادفة إلى التوعية بأهمية التعليم الشامل المستمر مدى الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الاعتماد المرموقة AAA الصادرة عن جمعية الاعتماد الأمريكية. ويؤكد حصول منصة "أنا أختار" على هذا الاعتماد تأكيدًا على التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في التعليم، مع التركيز على تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية في المنطقة.

تقدّم "أنا أختار" خدماتها التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية وتسعى المنصة إلى إحداث تحوّل جذري في كيفية تعليم المهارات الاجتماعية والعاطفية والسلوكية للطلاب من الصف الأول إلى الثاني عشر. وتستعين المنصة بنماذج الفيديو، والسيناريوهات التفاعلية، وتقنيات انعكاس العواطف المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تعليمية متميزة لبناء مجتمع تعليمي متكامل يعزز النمو الشخصي والمشاركة الفاعلة.

يعكس حصول "أنا أختار" على اعتماد AAA مدى التزامها الراسخ بالجودة والابتكار في مجال التعليم، حيث تنفرد المنصة بقدرتها على دمج التكنولوجيا مع المحتوى الثقافي الملائم. وقد تأهلت "أنا أختار" لنيل هذا الاعتماد المرموق بعد عملية تقييم صارمة أكّدت دورها الريادي في توفير حلول تعليمية متقدمة تلبي احتياجات المنطقة.

بهذه المناسبة، قالت السيدة إيمان العتيبي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة البادرة القابضة: "يشرفنا أنا وشركائي المؤسسين السيد حسام غزاوي والسيد إياد ديب أن نحصل على اعتماد AAA الذي يعزز جهودنا في تقديم تجارب تعليمية ذات قيمة حقيقية. نهدف إلى تطوير منصة لا تكتفي بالتعليم، بل تسهم في تغيير حياة الطلاب نحو الأفضل. يمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا وأهدافنا المستقبلية."

وسوف تسعى منصة "أنا أختار" عقب حصولها على اعتماد AAA إلى توسيع نطاق تأثيرها من خلال العمل مع المؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية للارتقاء بالمعايير التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف المنصة كذلك إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات العالم المعاصر، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية.

نبذة عن شركة البادرة القابضة

تلتزم شركة البادرة القابضة بتحقيق تأثير دائم من خلال الابتكار في التعليم وتنمية المجتمع. من خلال استغلال التكنولوجيا، فنحن نسعى إلى إحداث تغيير إيجابي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل. أنا أختار هي مبادرتنا الرائدة التي تعكس التزامنا بتطوير التعليم وإعداد رواد التغيير الإيجابي المواكب لمتطلبات العصر.

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