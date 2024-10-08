يأتي التصنيف الجديد ترجمه لإطار العمل الممنهج والخطط الشاملة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات لبناء مستقبل أكثر استدامة

التصنيف الأولي " AAA " سيسرّع مسيرة النمو المستدام للشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد الدولية للاستثمار، وهي مجموعة تضم محفظة متنوعة من الشركات التي تعمل ضمن أربعة قطاعات حيوية وهي: قطاع الصناعه الاستهلاكيه منها (صناعة الورق و المحارم , صناعة المواد الخام المستخدمة في صناعة المنظفات) وقطاع الصناعات الإنشائيه منها (قضبان النحاس وصناعة الإسمنت وحديد التسليح) والقطاع الخدمي ومنها (تشغيل وصيانه البنى التحتية، والخدمات البيئية)، بالإضافه الى قطاع الخدمات الصحية (إداره مراكز الاشعه والمختبرات والمعدات والمستلزمات الطبيه)، عن حصولها على التصنيف الأولي "AAA" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي يعد التصنيف الأعلى على الإطلاق من مؤشر " MSCI"، ما يرسخ مكانة الاتحاد بين مجموعات الشركات الصناعية الكبرى الأكثر استدامة على مستوى المنطقة والعالم.

وبحصولها على تصنيف "AAA"، تتبوأ الاتحاد المرتبة الخامسة ضمن قائمة تضم 36 مجموعة شركات صناعية كبرى مدرجة في مؤشر إم إس سي آي العالمي MSCI All Country World Index (ACWI)، وبالتالي تعد من أعلى التصنيفات في هذا المجال على مستوى الإمارات لسنة 2024. وعملاً بمعايير الاستدامة الدولية، اعتمدت الاتحاد نهجاً مركّزاً لتحديد وإدارة المخاطر والفرص الرئيسية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر كافة مستويات أعمال الشركة.

وبهذه المناسبة، قال عامر فايز قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار: "نفخر بحصولنا على التصنيف الأولي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من MSCI، وهو إنجاز يؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والحوكمة ويدعم الجهود المحلية والعالمية المستمرة لدفع مسيرة التقدم في هذا المجال، فضلاً عن تحقيق قيمة مستدامة لمختلف الشركاء والاطراف ذوي العلاقه . ويشكّل التصنيف الجديد محطة مهمة بالنسبة للشركة ستمكنها من تحقيق المزيد من النمو المستدام خلال السنوات القادمة".

وباعتبارها مجموعة شركات صناعية رائدة، تساهم الاتحاد بنسبة 4% من صادرات قطاع التصنيع غير النفطي في دولة الإمارات، وتوفر منتجاتها وخدماتها لأكثر من 50 دولة حول العالم. وتتماشى استراتيجية نمو الشركة مع مبادرات مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة والتي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال قيس بكر سيف، مدير الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاتحاد الدولية للاستثمار: "يشكل هذا الإنجاز دليلاً ملموساً على استمرار جهودنا للارتقاء بممارساتنا البيئية والاجتماعية وتعزيز معاييرنا لحوكمة الشركات. وفي هذا السياق، وضعنا خططاً استراتيجية شاملة تحدد مسارنا في الاستدامة، ودمجنا هذه الأولويات والمبادئ في كافة عملياتنا، لاتباع نهج قوي ومسؤول في جميع الشركات التابعة لنا. وسنواصل تسخير أحدث التقنيات والاستثمار في تطوير وتنمية موظفينا، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدفع النمو المستدام وإحداث تأثير إيجابي وهادف".

ويأتي التصنيف الجديد تتويجاً لعملية متكاملة شملت تطوير وتنفيذ إطار عمل شامل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب نشر أول تقرير للاستدامة للشركة لعام 2023.

نبذة عن الاتحاد:

تأسست الاتحاد عام 2008 وهي شركة خاصة مقرها في إمارة أبوظبي، ولديها استثمارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهوريه مصر، وتصدّر المنتجات والخدمات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. يعمل لدى الاتحاد فريق عمل متميز يضم أكثر من 8 آلاف متخصص من أكثر من 57 جنسية مختلفة يمتلكون خبرات واسعة في مختلف القطاعات الحيوية ويتسمون بالتزامهم الراسخ بالتميز التشغيلي.

منذ عام 2015، ركزت استراتيجية الاتحاد على الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، والتي تمتلك إمكانات واعدة للتصدير الدولي. ويتمحور عمل الشركة حول الاستثمارات طويلة الأجل، والتي تختص في أعمال التصدير بين الشركات (B2B) والاستفادة من القيمة الفريدة والفرص البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تلتزم الاتحاد بتعزيز جهود بناء الثروات من خلال أصولها التي تجمع بين الربحية والاستدامة، وتحقّق نتائج إيجابية وبما يعود بالنفع على الاقنصاد و المجتمع والبيئة.

نبذة عن تصنيفات إم إس سي آي للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تُعد "إم إس سي آي" من أهم وكالات التصنيف للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في العالم. وتهدف تصنيفاتها إلى تقييم وقياس إدارة الشركات للمخاطر والفرص في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة المرتبطة بالجوانب المالية. وتعتمد الشركة منهجية قائمة على قواعد ثابتة لتحديد الشركات الرائدة وتلك المتأخرة في القطاع، وذلك بحسب مدى تعرضها لمخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومقدار نجاحها في إدارة تلك المخاطر مقارنة بنظرائها. وتشمل تصنيفات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التالي: شركة رائدة (AAA، و AA)، ومتوسطة (A و BBB وBB)، ومتأخرة (B وCCC).

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