أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي (يُشار إليها فيما يلي باسم "برجيل" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX") (بالرمز: "برجيل"؛ رقم التعريف الدولي: AEE01119B224) اليوم،أن شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ("MSCI") قد منحت التصنيف المؤقت للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بدرجة "AAA" للمجموعة، لتقر بذلك بأن برجيل واحدة من 6% فقط من الجهات الرائدة العالمية في مجال الرعاية الصحية التي تتميز بالأداء القوي في أبعاد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

حصلت برجيل على تصنيف AAA المؤقت، وهو التصنيف الأعلى في قطاع مقدمي الرعاية الصحية والخدمات، اعتبارًا من 30 أغسطس 2024. ويبرهن هذا التصنيف على المكانة البارزة للمجموعة في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي.

يؤكد التقييم الصادر عن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال على الإدارة الممتازة للمخاطر والفرص ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ولا سيما تسليط الضوء على نجاح المجموعة في الحد من أثرها البيئي، فضلاً عن سلامة وجودة خدمات ومنتجات الرعاية الصحية التي تقدمها. كما تتميز المجموعة بممارساتها القوية في إدارة العمل، والتدابير التي تتخذها للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، فضلاً عن المسؤولية الاجتماعية المؤسسية بشكل عام.

وفي معرض حديثه عن التصنيف، علق الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة برجيل القابضة، قائلاً:

"تماشيًا مع رؤية الإمارات العربية المتحدة التي جعلت التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ركيزةً أساسية للدولة،فقد قمنا بدمج الإشراف البيئ كأحد المبادئ الأساسية لحوكمتنا المؤسسية. ونحن ملتزمون بتسهيل أنماط الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية في المجتمعات التي نقدم إليها خدماتنا، مع التوافق التام مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الأخلاقية. يشكّل تصنيف AAA الذي حصلنا عليه من شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال اعترافًا بجهودنا في هذا الصدد ويمثل علامة فارقة للمجموعة. ويُثبت هذا الإنجاز البارز قوة حوكمتنا المؤسسية، وتميزنا في تنمية رأس المال البشري، ومبادراتنا التي تصنع أثراً إيجابياً في المجتمع. ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز مسيرتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من خلال دمج اقتراحات مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال التي نهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي."

وفي حديثه عن الإنجازات المميزة التي حققتها المجموعة، قال السيد جون سونيل ، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة:

إن حصولنا على تصنيف AAA في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال يؤكد التزامنا الراسخ بالاستدامة والقيادة المسؤولة، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤيتنا لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتوفير الرعاية الصحية للجميع. ويبرز هذا التصنيف التزام برجيل بتحقيق التميز في كافة جوانب أعمالها الخدمية والتشغيلية، بدءًا من تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى، وصولاً إلى رعاية موظفيها، مع الحرص على تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية في صميم عملياتها وخدماتها.

يأتي تصنيف AAA المؤقت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لشركة برجيل القابضة في أعقاب إعلان الشركة في مارس 2024 عن استراتيجية جديدة طويلة الأجل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تتمحور حول أربعة ركائز استراتيجية، هي: النظام الصحي، والمجتمع الصحي، والحوكمة الصحية، والبيئة الصحية. وتطمح مجموعة برجيل القابضة إلى تعزيز الرفاهية الشاملة من خلال توفير بيئة نظيفة، وتحسين أساليب الحياة المستدامة، وإحداث أثر إيجابي على الصحة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ويشمل ذلك الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، والحفاظ على أعلى معدلات لرضا الموظفين والمرضى، وتطوير سلسلة إمداد مسؤولة، وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة معتمدة وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.

لقد حققت المجموعة بالفعل إنجازات بارزة في تنفيذ مبادراتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث فازت بالجائزة الذهبية للتنوع والشمول في حفل جوائز سعادة الموظفين، وشهادة "مكان العمل الرائع"، وجائزة برنامج مؤشر"الماسة الخضراء" من دائرة صحة أبوظبي تقديرًا لممارسات المجموعة المستدامة في قطاع الرعاية الصحية. وتلتزم مجموعة برجيل القابضة بالحفاظ على مكانتها كمقدم رائد للخدمات الصحية عالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الوقت ذاته، تسعى المجموعة جاهدةً للمساهمة في الحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز كفاءة أنظمتها الداخلية، وتحقيق القيمة المستدامة للجهات المعنية.

يستخدم مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات منهجية قائمة على القواعد لتقييم إدارة الشركات للمخاطر والفرص المالية المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتراوح تصنيف الشركات من AAA (رائدة) إلى CCC (متأخرة) استنادًا إلى مدى تعرضها للمخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بقطاعها وقدرتها على إدارة تلك المخاطر مقارنةً بنظرائها.

للاطلاع على المراجعة الكاملة لأداء مجموعة برجيل في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2023، وتفاصيل الاستراتيجية الجديدة، يرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2023‏‏، والمتوفر في قسم علاقات المستثمرين في موقع المجموعة.

نبذة عن مجموعة برجيل القابضة

تأسّست مجموعة برجيل القابضة في عام 2007، وهي واحدة من الشركات الخاصة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالغة التخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، كما أنها تتوسع أيضًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية. وقد طوّرت المجموعة منظومة رعاية صحية متكاملة ومتعددة العلامات التجارية تغطي طيفًا واسعًا من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية والرباعية، مما يضمن حصول المرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية على خدمات الرعاية المعقدة.

تضم شبكتنا 89 منشأةً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعُمان والمملكة العربية السعودية، بما يشمل 19 مستشفى و47 مركزًا طبيًا و15 صيدلية وغيرها من الخدمات المساندة. وتجدر الإشارة إلى أنّ العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة تشمل: برجيل، ميديور، إل إل إتش، لايف كير، فيزيوثيرابيا، تجميل.

-انتهى-

#بياناتشركات