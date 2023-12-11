جدة، المملكة العربية السعودية، أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني (IFSR) بدرجة Aa3 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام السادس عشر على التوالي. ويعكس تأكيد التصنيف الأسس القوية والمركز المالي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وحوكمة المخاطر والدعم المستمر من المؤسسة الأم - البنك الإسلامي للتنمية والعديد من الأعضاء السياديين في منظمة التعاون الإسلامي.

وسلطت وكالة موديز الضوء على استمرار تعزيز الجودة الائتمانية المستقلة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خلال السنوات الماضية كما يتضح من تحسن الربحية والمراكز الأساسية القوية في السوق والعمليات المتنوعة والمحفظة الاستثمارية عالية السيولة ومستوى رأس المال الكافي.

وحافظت ربحية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على مرونتها في عام 2022، حيث بلغت نسبتها المجمعة 37.3% وصافي دخل بلغ 8.2 مليون دينار إسلامي، مستفيدة من تعزيز تغطية الأعمال، وانخفاض المخاطر وتركز الأعمال / العملاء، ومكاسب الكفاءة ودخل الاستثمار الكبير.

منحت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وحوكمة الشركات من محايد إلى منخفض (CIS-2)، للمرة الثانية، مما يعكس تأثيرا محدودا للعوامل البيئية والاجتماعية على التصنيف. وتساعد الحوكمة القوية للمؤسسة وتركيزها السائد على التأمين ضد الائتمان والمخاطر السياسية مع محفظتها المتنوعة على التخفيف من تعرضها لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وعلق السيد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بخالص التهاني إلى الدول الأعضاء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المحترمين والموظفين المتفانين على التزامهم الثابت ونجاحهم المستمر. وتماشيا مع مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يؤكد من جديد التزام الإدارة الثابت بإعطاء الأولوية للأهداف الاستراتيجية لدعم الدول الأعضاء من خلال المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي والمبادرات الكبرى مثل التمويل الأخضر، والمشاركة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن امتنانه وأكد لأصحاب المصلحة أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في وضع جيد للتعامل مع عدم الاستقرار المتصاعد في الساحة الجيوسياسية الدولية، متعهدا بدعم الاستقرار المالي والملاءة المالية خلال هذه التحديات.

#بياناتشركات

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لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

تم إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في الدول الــ 49 الأعضاء فيها. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة الخامسة عشرة على التوالي، على تصنيف “Aa3" من حيث قوة ائتمان التأمين المالي وفق وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالضمان وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.