"موديز" تشير إلى كفاية رأس المال المرتفعة لابيكورب المدعومة بربحيتها العالية وجودة الأصول.

تمتلك "ابيكورب" هيكلاً تمويلياً متنوعاً وتحظى بدعم كبير من قبل المساهمين ممثلاً باحتياطيات رأس المال القابل للاستدعاء وآليات الإنفاذ القوية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: - أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، أن "موديز لخدمات المستثمرين"، قد أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني كمصدّر طويل الأجل عند (Aa2) مع نظرية مستقبلية مستقرة.

ويعكس هذا التصنيف قوة معدلات السيولة لدى ابيكورب وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بفضل تنوع هيكلها التمويلي وما تحظى به من دعم عالٍ من قبل المساهمين من حيث حجم رأس المال القابل للاستدعاء وآليات الإنفاذ القوية.

وعلى الرغم من وجود عوامل غير مواتية، ومن بينها البيئة الجيوسياسية في الدول المقترضة وارتفاع المخاطر على محفظة الأصول والمساهمين الناتجة عن التحول العالمي فيما يخص الكربون، إلا أن جودة أصول ابيكورب لم تتأثر بفضل قوة أطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر.

كما يعكس تصنيف "موديز" الوضع المالي القوي لابيكورب والمدعوم بربحيتها العالية، وكذلك العائدات على حقوق المساهمين والتي بلغت في المتوسط 5,6% بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن المتوسط على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة. كما تفوق متوسط العائد على الأصول للشركة مقارنة بأقرانها حيث بلغ 1,8% في العام 2022 بالتناسب مع متوسط الشركة خلال العشر سنوات الماضية (2013-2022) عند 1,8%.

وتعليقا على ذلك، قالَ مهدي رزفي، مديرُ إدارةِ المخاطرِ المكلف في ابيكورب: "نفخر بتأكيد وكالة "موديز" لتصنيفنا الائتماني عند (Aa2)، والذي يدل على قوة أطر الحوكمة المؤسسية لدينا وقدرتنا على إدارة المخاطر، ويعزز ثقة شركائنا والجهات المعنية في قدرتنا للتغلب على التحديات واغتنام الفرص المتاحة. وتماشياً مع استراتيجيتنا، فإننا ملتزمون بجعل انكشافنا الائتماني السلبي المتعلق بالتحول العالمي للكربون إلى انكشاف ائتماني إيجابي من خلال النظر في زيادة حصة القطاعات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونية في محفظة أصولنا."

وبالإضافة إلى تأكيد التصنيف عند (Aa2) من قبل وكالة موديز، فإن ابيكورب تحمل تصنيفات (AA) و (AA-) من وكالتي التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" على التوالي، وهو ما يشير إلى مدة قوة الوضع المالي للشركة.

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة لـ ابيكورب عبر هذا الرابط

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