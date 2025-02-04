دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن حصولها على تصنيف AA الصادر عن تي يو في راينلاند لتتبع سلسلة توريد الخلايا الكهروضوئية، وهو الأعلى في هذا المجال، والذي يشمل جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من مرحلة البولي سيلكون ووصولاً إلى الوحدات الكهروضوئية. وتمثل هذه الشهادة دليلاً على جهود الشركة وإنجازاتها في تعزيز شفافية جميع مراحل سلاسل التوريد وموثوقيتها، كما تؤكد للعملاء والمستثمرين اعتماد الشركة نظام جدير بالثقة لإدارة سلسلة التوريد.

وأجرت مؤسسة تي يو في راينلاند المرموقة، بوصفها هيئة مستقلة لإجراء الفحوصات والاختبارات ومنح الاعتمادات، تدقيقاً ميدانياً لآليات تتبع سلسلة التوريد الخاصة بشركة ترينا سولار. وتضمنت عملية التقييم فحصاً صارماً لسياسات إدارة سلسلة التوريد وإمكانيات النظام، بالإضافة إلى التنفيذ الميداني. ويهدف التدقيق إلى التحقق من أن المواد الخام المستخدمة في جميع مراحل الإنتاج تتوافق مع معايير الاتساق المطلوبة. ويُقسم نظام التصنيف إلى خمسة مستويات، حيث نالت ترينا سولار أعلى تصنيف AA في جميع القطاعات الرئيسية، التي تتضمن البولي سيلكون والرصاص والرقائق والخلايا والوحدات الكهروضوئية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شا بو، نائب الرئيس الأول لقسم المنتجات لدى تي يو في راينلاند في الصين: "يمثل التتبع الفعال لسلاسل التوريد مؤشراً هاماً على الشفافية والموثوقية. وترينا سولار هي أول شركة في القطاع تحقق أعلى تصنيف لكامل السلسلة، بدءاً من البولي سيلكون وانتهاءً بالوحدات الكهروضوئية النهائية، ما يؤكد على قدراتها المتميزة في إدارة سلسلة التوريد".

ومن جانبه قال دو كينجو، نائب الرئيس ورئيس عملية رقمنة الجودة في شركة ترينا سولار: "لطالما أكدت ترينا سولار التزامها بإنشاء منصة عالية الجودة لإدارة سلاسل التوريد من خلال الإدارة المنظمة للموردين في جميع المراحل، وتشجيعهم على مواصلة تطوير أدائهم. وقد وضعت الشركة آلية تتبع شاملة، من خلال التعاون الوثيق مع أقسام خدمة العملاء العالمية وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الذكي، ومع الشركاء في مختلف مراحل سلسلة توريد الألواح الكهروضوئية، ما أرسى معايير جديدة لتتبع سلاسل التوريد في قطاع إنتاج الألواح الكهروضوئية".

وأوضح دو أن الشركة تقود مبادرات تمكين سلاسل التوريد، من خلال إقامة دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال لمساعدتهم على الارتقاء بمهاراتهم في إدارة سلاسل التوريد.

ويسهم نظام تتبع سلاسل التوريد الفعال في المراقبة الصارمة للجودة، فضلاً عن دوره في تسهيل حصول المشاريع على التمويل المصرفي. كما يعكس إنجاز هذا النظام التزام الشركة ببناء سلسلة توريد مستدامة. وتؤكد ترينا سولار تمسكها بأعلى المعايير في مجال أخلاقيات العمل والمسؤولية المجتمعية والبيئية، وتحرص على التعامل مع موردين يلتزمون بالمستوى نفسه من المعايير في جميع مراحل سلسلة التوريد، بما يعزز جهود الوصول إلى سلسلة توريد صديقة للبيئة ومسؤولة.

وتواصل ترينا سولار جهودها لتعزيز نظام تتبع سلسلة التوريد فيها، وبناء سلسلة توريد أكثر موثوقية واستدامة بهدف توفير منتجات مضمونة الجودة ومراعية للبيئة لعملائها.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مريم عجاج - مديرة العلاقات العامة، ترينا سولار الشرق الأوسط وأفريقيا

البريد الإلكتروني: mariam.agag@trinasolar.com

لجين محسن - مستشارة أولى، فكرة كوميونيكيشنز

البريد الإلكتروني: lojayne.mohsen@fekracomms.com

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