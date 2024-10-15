تقييمٌ متقدم يُتوج أداء الشركة وإنجازاتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة بما في ذلك جهودها للتخلص من الانبعاثات الكربونية والتحول في مجال الطاقة ومشاريع الاستدامة وتنمية الموارد البشرية والسلامة التشغيلية وتعزيز انتشار التطورات التكنولوجية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة "إن إم دي سي"، الرائدة في الهندسة والمشتريات والبناء والجرف البحري، اليوم على التصنيف "AA " في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" العالمي، لتندرج بذلك ضمن فئة "الريادة". واستند هذا التصنيف إلى الأداء المميز للمجموعة وممارساتها في ترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها التشغيلية.

وانطلاقاً من حرصها على معالجة مشكلة التغير المناخي، شاركت مجموعة "إن إم دي سي" بفاعلية في تطوير مشاريع الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك مزارع الرياح وإنتاج الهيدروجين، وسارعت إلى اعتماد واستخدام تقنيات متطورة ومناسبة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعمل المجموعة بنشاط على تطوير وتنفيذ تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في مواقع مخصصة، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة التي تصدر من قطاع النفط والغاز، مما يعزز التزامها الثابت بالاستدامة البيئية، وتكييف البنية التحتية مع تأثيرات تغير المناخ ودمج المعايير الخضراء ولوائح الاستدامة في مشاريعها، باستخدام مواد وطرق بناء تحافظ على البيئة.

وتسهم مجموعة "إن إم دي سي" بشكل كبير في تعزيز الطاقة المتجددة، خاصة في مجال طاقة الرياح، من خلال دورها النشط في تطوير وتشييد وصيانة مرافق طاقة الرياح، ومساعدة شركات الطاقة التقليدية على التحول إلى مصادر نظيفة ومتجددة.

كما أولت "إن إم دي سي" اهتماماً كبيراً بمواردها البشرية من خلال الاستثمار في التدريب والتطوير وتطبيق مبادرات صارمة لضمان سلامة بيئة العمل. وتُبدي المجموعة التزاماً واضحاً بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية عبر مشاركتها في مشاريع رئيسية لخدمة المجتمع مثل تنظيف الشواطئ واستعادة الغطاء النباتي من أشجار القرم.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة "إن إم دي سي": "نعتز بحصول مجموعة إن إم دي سي على تصنيف (AA) المرموق في قطاعي النفط والغاز والطاقة، في إنجاز كبير يُتوج جهودنا الدؤوبة في مجال الاستدامة التي تأتي في صميم عملياتنا. تقديرٌ يجسد التزامنا الثابت بالإسهام على نحو فاعل في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة وخططها للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، بالإضافة إلى دعم عملائنا في بلوغ أهدافهم. ونتطلع إلى الاستمرار في دمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتنا وتوفير حلول مبتكرة، والتعاون المشترك مع شركائنا لبناء مستقبل أفضل."

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إن إم دي سي": "يعكس حصولنا على تصنيف (AA) للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التزامنا الراسخ بقيادة الحلول المستدامة في مجالات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والاستصلاح - وهي عناصر أساسية في دفع عجلة التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون واستعادة النظام البيئي. كما نؤمن بأن رحلة الاستدامة تبدأ من داخل المجموعة، وقد اتخذنا خطوات مهمة لرفد قدرات فريقنا، وتحسين مستويات السلامة، وتبني التقنيات المبتكرة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية. ويعتبر التصنيف الذي أحرزناه شهادة على إنجازاتنا كما أنه يدعم الإجراءات المستقبلية التي ستعود بالفائدة على الأفراد والمجتمعات التي نعمل ضمنها. نحن فخورون بدورنا الفعّال في رسم الطريق نحو عالم أكثر مرونة واستدامة."

ويقيّم مؤشر (MSCI) كيفية إدارة الشركة لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تؤثر على استقرارها المالي وأدائها المستقبلي، باستخدام منهجية قائمة على أسس وقواعد لتحديد الشركات الرائدة والضعيفة في القطاع وفقاً لتعرضها لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومدى قدرتها على إدارة هذه المخاطر مقارنة مع نظرائها من المؤسسات والشركات. ويتراوح تصنيف المؤشر بين تصنيف "الريادة" (AAA, AA) و"متوسط" (A, BBB, BB) و"ضعيف" (B, CCC).

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