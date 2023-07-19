التصنيف يدل على قوة سيولة وإدارة مخاطر "ابيكورب".

"ابيكورب" تُعزز مكانتها كواحدة من أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المملكة العربية السعودية- أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسةٌ ماليةٌ متعددةٌ الأطراف تعمل في قطاع الطاقة، أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد أكدت تصنيفها الائتماني كمصدرٍ طويلٍ الأجلِ عند "AA" مع نظرة مستقبليةٍ "إيجابية".

وكالة "فيتش" أكدت أيضا التصنيف الائتماني طويلٌ الأجلِ "AA" لبرنامجِ "السندات الدولية متوسطة الأجل" التابع لشركة "ابيكورب" وإصداراتِ الديونِ وبرنامج الصكوك.

ساهم الملف الائتماني القوي "لابيكورب" في تصنيفها ويستند على ذلك انخفاض ملاءتها المالية وتحسينها لتقييم السيولةِ، إلى جانبِ بيئة الأعمال "متوسطةً المخاطرِ" ونسبة الرسملةِ "الممتازةِ" واحتياطياتُ السيولةِ لديها.

"النظرة الإيجابية" تعكسُ تطورات الشركة المستقرة في تقييماتِ الملاءةِ الماليةِ والسيولةِ خلال السنواتِ الماضيةِ، مما تتضمن استمرارَ انخفاضِ معدلِ القروضِ المتعثرةِ وزيادةُ تنوعِ المحافظِ المصرفية، وانخفاضَ حصةِ المشاركاتِ في حقوقِ الملكيةِ كنسبةٍ مئويةٍ من إجماليِ التعرضِ المصرفيِ.

كما أشارت وكالة "فيتش" بمدى قوة السيولة لدى "ابيكورب" بفضل الجودة الائتمانية العالية لأصول الخزينة في المؤسسة المصنفة %44 منها تحت "AA-" أو أعلى بنهاية عام 2022 واحتياطي السيولة "الممتاز". كما أكدت الوكالةُ نسبة الرسملةُ الممتازةُ ومعدلاتُ المخاطرِ المنخفضةِ "لابيكورب" ومن العواملِ الأخرى في هذا التصنيف أيضا ربحيةً "ابيكورب" العاليةَ المستدامةِ مقارنةً بمنافسيها حيثُ بلغَ متوسطُ العائدِ على حقوقِ المساهمين (ROE) لمدة خمس سنوات نسبة %5.4.

وتعليقا على ذلك، قالَ مهدي رضوي، مديرُ نائب إدارةِ المخاطرِ ورئيس مخاطر الائتمان في"ابيكورب": "كواحدةٍ من المؤسساتِ الماليةِ الأعلى تصنيفاً في منطقةِ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معدلات السيولة و الوضع الائتماني القويةِ التي تتمتعُ بها " ابيكورب" تمكنها من أن تكونَ رائدةً في دعم التحول العملي والمستدام في مجال تحول الطاقة."

بالإضافة على تصنيف "AA" من وكالة "فيتش" تم حصول "ابيكورب" على تصنيف من قبل "موديز" "Aa2" و "AA" من قبل .S&P

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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