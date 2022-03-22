يعزز التصنيف مكانة ابيكورب كإحدى أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في المنطقة العربية

يعكس التصنيف الوضع المالي القوي للشركة ويمكّنها من تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق ومواصلة دورها التنموي

المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، اليوم عن قيام وكالة "إس أند بي غلوبال" بمنحها تصنيف "AA-"، ما يعكس قوة مؤشرات الأداء المالي وإدارة المخاطر للشركة.

وقد أصبحت ابيكورب بحصولها على هذا التصنيف من أعلى المؤسسات المالية العربية تصنيفاً، حيث تحمل حالياً تصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز"، و (AA) من "فيتش" و (Aa2) من "موديز".

وأشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" في تقريرها إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لهذا التصنيف تعكس توقعاتها بقدرة ابيكورب على مواصلة دعم قطاعات الطاقة في الدول الأعضاء، منوهة بدورها المتنامي في دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة في المنطقة دون التأثير سلباً على معدلات السيولة وكفاية رأس المال لديها.

وأفاد التقرير أن الوضع المالي للشركة قوي للغاية حيث حصل على تقييم (AA-) استنادًا إلى نسبة رأس المال المعدَّل حسب المخاطر والبالغة 22.8%، علاوة على قوة معدلات التمويل والسيولة. كما أشار إلى العلاقات الوثيقة التي تربط ابيكورب مع الدول الأعضاء وسجلها الطويل بتحقيق الأرباح خلال السنوات الماضية، وارتفاع نسبة العائد على حقوق المساهمين والتي بلغت ما معدله 5.4% خلال السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة أعلى من معظم الشركات متعددة الأطراف الأخرى التي يشملها التصنيف.

إلى ذلك قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "إن هذا التصنيف الائتماني الأخير من وكالة ’ستاندرد آند بورز‘ يمثل إنجازاً جديداً في المسيرة التي ابتدأناها قبل أربع سنوات بحصولنا على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالتي "موديز" و"فيتش"، ويرسخ مكانة ابيكورب كواحدة من أعلى المؤسسات المالية تصنيفًا في المنطقة العربية. وإن هذا التصنيف يؤكد قوة ومتانة الوضع الائتماني للشركة، ويساعدنا على مواصلة مهمتنا التنموية في تمويل مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة والصناعات البترولية."

وأضاف: "يعزز هذا التصنيف فرص ابيكورب في الوصول إلى الأسواق ومن قدرتها على حشد الموارد المالية بنسب تنافسية، ما يسهم بدوره في تعزيز قدراتنا في تمويل الدول الأعضاء دعماً لتحولها إلى مستقبل أكثر استدامة واعتماداً على الطاقة النظيفة."

دعم التحول في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في إطار استراتيجيتها الخمسية (2020 -2024)، أطلفت ابيكورب إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وشرعت بتطبيق مبادئه ومعاييره في جميع عملياتها، مؤكدة بذلك التزامها بقيادة عملية التحول في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن هذا الإطار العديد من المبادرات المهمة، بما في ذلك اعتزام الشركة تخصيص مليار دولار أمريكي لدعم المشاريع والشركات في مجالات الطاقة الخضراء والمستدامة خلال العامين المقبلين.

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