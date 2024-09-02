أبوظبي،: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن نجاحه في رفع درجة تصنيفه على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) من درجة (A) إلى (AA). وتعتبر شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال شركة الرائدة عالميًا في مجال تقييم المؤسسات على أساس أدائها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ومع ارتفاع التقييم يرتفع تصنيف المصرف على المؤشر إلى فئة «الريادة»، ليصبح المصرف الوحيد في المنطقة ضمن هذه الفئة لعام 2024 وضمن 27% من الشركات المدرجة في مؤشر (MSCI ACWI) الأفضل في مجال إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم.

وتعزز هذه الترقية التقدم الذي أحرزه مصرف أبوظبي الإسلامي في عدة مجالات، منها الإفصاح عن السياسات الائتمانية الخاصة بالقطاعات وإنشاء إجراءات لتصعيد المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتنفيذ عمليات العناية الواجبة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما حصل المصرف أيضًا على شهادة ISO 27001 للأمن السيبراني.

ويسلط تقرير مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال الضوء على ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال أخلاقيات الأعمال، بما في ذلك سياساته لمكافحة الفساد واستطلاعات مشاركة الموظفين والشراكات التعليمية، بالإضافة إلى مبادرات المصرف لحماية المستهلك. وفي مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية، حقق المصرف مراتب متقدمة مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية في مجال تطوير المواهب وبرامج التدريب.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يسعدنا الحصول على هذه الترقية إلى تصنيف AA من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، مما يجعلنا في مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر الذي يعكس التزامنا المستمر بتحسين ممارساتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. يعد هذا الإنجاز نتيجة مباشرة لجهودنا الموجهة نحو تعزيز الشفافية، وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر الدقيقة ووضع أهداف بيئية طموحة، بما في ذلك هدفنا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري. نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز استراتيجياتنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحقيق تأثيرات إيجابية لعملياتنا والمجتمعات التي نخدمها."

حدد مصرف أبوظبي الإسلامي كجزء من التزاماته البيئية والاجتماعية والمؤسسية، هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام المالي 2030، وحقق تخفيضًا بنسبة 65% في انبعاثات النطاق 1 مقارنة بعام 2022. كما أعلن المصرف عن أهداف لتخفيض الانبعاثات لعام 2030 في ست قطاعات رئيسية من محفظته الاستثمارية، وسهّل تمويلات لأنشطة مستدامة تصل قيمتها إلى 5.567 مليار درهم إماراتي في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، عزز مصرف أبوظبي الإسلامي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لديه من خلال لجان جديدة بالإضافة إلى تحديث السياسات، وقام بتعزيز جهوده في التنوع والشمول، ودعم المجتمعات المحلية من خلال العديد من المبادرات. بالإضافة الى هذا، عزّز مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير الخدمات المصرفية المسؤولة من خلال توقيعه على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة.

ويمثل هذه التقدم الملحوظ علامة فارقة ومتقدمة في مسيرة مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يجسّد الالتزام المستمر للمصرف بتعزيز إدارته لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل مستمر عامًا بعد عام. وقد جاء هذا التقدم، نتيجة مباشرة لتفاني المصرف لتحقيق التميز في هذا المجال، وهو ما يشكّل أساسًا لعملياته. وسيظل مصرف أبوظبي الإسلامي مكرسًا جهوده لإحداث التغيير الإيجابي في القطاع المالي وسيواصل التقدم في مجال الاستدامة لإيجاد مستقبل أفضل للجميع.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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