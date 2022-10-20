تأكيداُ لدورها في الارتقاء الدائم بمستوي الجودة والتطوير

فؤاد: وضعنا أعلى تقييم نصب أعيننا ونجحنا بالفعل في تحقيقه بفضل العاملين بالمصنع وحرصهم على أمن وسلامة المنتجات

القاهرة- حصل مصنع المصرية لإنتاج الألبان التابع لشركة جهينه للصناعات الغذائية على تقييم AA+ في شهادة الأمن الغذائي التابعة لاتحاد التجزئة البريطاني BRCGS، وهو أعلى تقييم حصلت عليه شركة صناعات غذائية في مصر. وقد حصل المصنع على هذا التقييم عقب مراجعة دقيقة لبنود المواصفة قام بها ممثل شركة المراجعة العالمية SGSللتأكد من تطبيق جميع البرامج التى تضمن انتاج منتج امن ذو جودة عالية وقد تضمن جولة كاملة داخل صالات التصنيع والتعئبة والمخازن والتى أستطاعت اجتياز التقيم بأعلى درجة.

يعد المعيار العالمي لاتحاد التجزئة البريطاني BRCGS والخاص بسلامة الأغذية عالمياً هو واحداً من أدق وأكثر المعايير العالمية صرامةً على مدار ال 20 عاماً الماضية، لما له من دور في وضع إطارًا لإدارة سلامة المنتج وجودته، بالإضافة إلى الضوابط التشغيلية في قطاع إنتاج الأغذية وتجهيزها وتغليفها. وقد سبق واجتازت شركة جهينه تقييم BRCGS في شهر مارس الماضي بتقييم A لتصبح واحدة من 100 موقع على مستوى العالم الذي يحصل على هذا التقييم من المرة الأولى.

وفي هذه المناسبة عبرت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه عن فخرها الشديد بحصول الشركة على هذا التقييم في شهادة الأمن الغذائي BRCGS، والذي يعكس عقيدة الشركة الراسخة فيما يخص الارتقاء الدائم بمستوي الجودة وتطوير التكنولوجيات المستخدمة وهو ما أهل الشركة أن تحافظ على ريادتها بقطاع الصناعات الغذائية لسنوات طويلة.

وصرحت فؤاد: "إن التفقد الذي قام به شركة المراجعة العالمية SGS كان غير معلن، وذلك يؤكد حرص الشركة الدائم على سلامة الغذاء ونشر مفاهيم ثقافة الغذاء وموافقته لأعلى المعايير العالمية وأكثرها صرامة في سلسلة الإنتاج ابتداءً من المزرعة وحتى المستهلك. فنحن لم نكتفي بحصولنا على تقييم A ، بل وضعنا أعلى تقييم نصب أعيننا ونجحنا بالفعل في تحقيقه بفضل العاملين بالمصنع وحرصهم على أمن و سلامة المنتجات التي أصبحت جزء أساسي من الحياة اليومية للمستهلك المصري".

الجدير بالذكر أن مصنع المصرية التابع لشركة جهينه قد اجتاز عدة تقييمات خلال شهر أغسطس، منها FSSC V5.1 ISO22000 الخاصة بسلامة الغذاء و ISO 14001 الخاصة بنظام إدارة البيئة بالإضافة لشهادة ISO45001 الخاصة بنظام السلامة و الصحة المهنية.

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