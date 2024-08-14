سيتم تشغيل الطائرة العملاقة إلى المدينة التي انطلقت منها العلاقة بين الشركة الإماراتية وشبه الجزيرة الهندية، ثلاث مرات في الأسبوع

أسعار مخفّضة رائعة احتفالاً بالطائرة العملاقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بعلاقتها الوثيقة مع الهند، مع تشغيل طائرة A380 الشهيرة على خط مومباي لمدة أربعة أشهر تكريماً لمرور 20 عاماً على رحلتها الافتتاحية إلى المدينة الهندية العريقة.

ابتداء من 1 سبتمبر 2024، سيتم تشغيل الطائرة العملاقة في ثلاث رحلات أسبوعية بين أبوظبي ومومباي لتعزيز تجربة الشهيرة على هذا المسار الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المسافرين.

فمنذ انطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مومباي في 26 سبتمبر 2004، بدأت علاقة الاتحاد بالهند بالازدهار، حتى أصبحت الشركة تشغل اليوم خدماتها المباشرة بين أبوظبي و11 مدينة هندية مع خطط بالمزيد من التوسع في المستقبل، ما يدعم مهمتها في توفير رحلات ربط سلسة للضيوف الهنود على شبكة وجهاتها العالمية وتمنحهم فرصة زيارة عائلاتهم وأصدقائهم، متابعة دراستهم في الخارج وملاحقة فرص العمل في مختلف أنحاء العالم.

وفي خطوة لتقديم تجربة أكثر شمولية وسلاسة لضيوفها من الهند، أطلقت الاتحاد مؤخرا موقعها باللغة الهندية لتكون أول شركة طيران دولية تشغّل إلى الهند تمنح ضيوفها هذه الخدمة.

ويتجلّى التزام الاتحاد بالسوق الهندي واضحاً من خلال اعتناقها حب الهند لرياضة الكريكيت ورعايتها لفريق تشيناي سوبر كينغ، إلى جانب علاقتها الحميمة مع عالم بوليوود والنجمة الشهيرة كاترينا كيف التي ظهرت في مجموعة من فيديوهات رائعة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة والممثلة المحبوبة.

تعليقاً على الموضوع، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران: "احتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاق رحلاتنا إلى مومباي والهند، يسّرنا تشغيل طائرة من طراز A380 على خط مومباي. بالرغم من أن هذه الطائرة المذهلة عادة ما تخصص للرحلات الطويلة، إلى أننا سنحتفل بهذه المناسبة الخاصة بتشغيل طائرتنا العملاقة لثلاثة أيام أسبوعياً لمدة أربعة أشهر".

وتخطط الاتحاد للكشف عن المزيد من الشراكات والمبادرات المثيرة في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وتقدّم الشركة أسعار خاصة تتمحور حول طارة A380 احتفاء باطلاق الطائرة العملاقة إلى مومباي، بما في ذلك عرض مميز على تذاكر الدرجة الأولى لتكون 8380 درهماً إماراتياً لتذكرة الذهاب والعودة من أبوظبي إلى مومباي، و190380 روبية لتذكرة الذهاب والعودة من مومباي إلى أبوظبي، مقابل 2380 درهماً إماراتياً لتذكرة لتذكرة الذهاب والعودة على درجة الأعمال من أبوظبي إلى مومباي و50380 روبية من مومباي إلى أبوظبي. تتوفر هذه الأسعار حتى 25 أغسطس للسفر بين 1 سبتمبر و13 أكتوبر. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة etihad.com

تجربة A380

وتقدّم طائرة إيرباص A380 لمسة خاصة للسفر، مع 68 مقعداً في فئة السياحية الرحبة والتي توفر 4 انشات اضافية في مساحة الرجلين و337 مقعداً ذكياً في فئة الدرجة السياحية التي توفر مساند الرأس الجانبية التي تتفرّد بها طائرات الاتحاد للطيران، مع وسادة كبيرة الحجم لمزيد من الراحة.

ويضم الطابق العلوي للطائرة 70 مقعداً من مقاعد استوديو الأعمال بتصميمه الأنيق الذي يوفر أجواء أكثر خصوصية وهدوءاً. ويمكن للضيوف على الطابق العلوي لطائرة الاتحادA380 ، زيارة صالة "المجلس" الراقية التي تقدّم تصاميم أرماني/كاسا، إضافة إلى حصولهم على مسلتزمات سفر فاخرة لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة. وتسمح خدمة الواي فاي الشاملة للضيوف بمتابعة الأعمال والبقاء على تواصل.

أما الضيوف على الدرجة الأولى، فيمكنهم الاختيار واحدة من تسع وحدات من فئة "مسكن الدرجة الأولى" الذي يضم مساحة معيشة خاصة ومستلزمات سفر وأدوات مائدة راقية، ومقعد جلدي وثير، مع أريكة مصممة بطريقة فريدة من نوعها يمكن تحويلها إلى سرير منبسط كامل الحجم. ويستطيع ضيوف الدرجة الأولى تجديد نشاطهم باستخدام أدوات الزينة الشخصية بكل راحة داخل مسكن الدرجة الأولى ومرافق غرفة الاستحمام الخاصة بالدرجة.

وفي أوائل 2025، ستبدأ الاتحاد بتشغيل سادس طائرة من طراز A380.

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