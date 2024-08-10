تطلق الاتحاد للطيران طائرتها الفخمة من طراز A380 بين أبوظبي وسنغافورة ابتداء من 1 فبراير 2025 لتعزيز القدرة الاستيعابية على هذا المسار النشط

بين أبوظبي وسنغافورة ابتداء من 1 فبراير 2025 لتعزيز القدرة الاستيعابية على هذا المسار النشط تقدّم مقصورة الديوان، الجناح الوحيد المؤلف من ثلاث غرف على متن طائرة، تجربة سفر استثنائية

الاتحاد تزيد عدد رحلاتها إلى تايلاند، مع ثلاث رحلات يومية إلى بانكوك و20 رحلات أسبوعية إلى وجهة السياحة الشهيرة بوكيت

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن بدء تشغيل طائرة A380 العملاقة إلى سنغافورة ابتداء من 1 فبراير 2025.

وستكون سنغافورة، مركز القوة الآسيوية، رابع مدينة كبرى تختبر تجربة طائرة A380 مع الاتحاد للطيران، إلى جانب لندن ونيويورك، وباريس التي ستنطلق إليها الطائرة العملاقة في 1 نوفمبر، ما يعني أن الاتحاد ستدخل طائرتها السادسة من طراز A380 إلى عملياتها التشغيلية أوائل عام 2025.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يسرّنا أن نعلن عن تشغيل طائرة A380 الشهيرة على طريق سنغافورة أوائل العام المقبل. فهذه الطائرة تقدّم لمسافري الأعمال والاستجمام تجربة سفر استثنائية ورحلات ربط سلسة إلى وجهاتنا في الشرق الأوسط، أوروبا وأميركا الشمالية، وتسلط الضوء على التزام الاتحاد بتعزيز السفر إلى أبوظبي وما ورائها، مع ضمان المزيد من الراحة لضيوفنا."

"وسنطلق الطائرة السادسة من نفس الطراز أوائل العام المقبل مع توسعة قدرتنا الاستيعاية لملاقاة متطلبات الضيوف في السفر."

وتقدّم طائرة إيرباص A380 لمسة خاصة للسفر، مع 68 مقعداً في فئة السياحية الرحبة والتي توفر 4 انشات اضافية في مساحة الرجلين و337 مقعداً ذكياً في فئة الدرجة السياحية التي توفر مساند الرأس الجانبية التي تتفرّد بها طائرات الاتحاد للطيران، مع وسادة كبيرة الحجم لمزيد من الراحة.

ويضم الطابق العلوي للطائرة 70 مقعداً من مقاعد استوديو الأعمال بتصميمه الأنيق الذي يوفر أجواء أكثر خصوصية وهدوءاً.

ويمكن للضيوف على الطابق العلوي لطائرة الاتحادA380 ، زيارة صالة "المجلس" الراقية التي تقدّم تصاميم أرماني/كاسا، إضافة إلى حصولهم على مسلتزمات سفر فاخرة لتجربة رفاهية متكاملة على متن الطائرة. وتسمح خدمة الواي فاي الشاملة للضيوف بمتابعة الأعمال والبقاء على تواصل.

أما الضيوف على الدرجة الأولى، فيمكنهم الاختيار واحدة من تسع وحدات من فئة "مسكن الدرجة الأولى" الذي يضم مساحة معيشة خاصة ومستلزمات سفر وأدوات مائدة راقية، ومقعد جلدي وثير، مع أريكة مصممة بطريقة فريدة من نوعها يمكن تحويلها إلى سرير منبسط كامل الحجم. ويستطيع ضيوف الدرجة الأولى تجديد نشاطهم باستخدام أدوات الزينة الشخصية بكل راحة داخل مسكن الدرجة الأولى ومرافق غرفة الاستحمام الخاصة بالدرجة.

مقصورة "الإيوان"

تعد مقصورة الإيوان من أشهر تجارب السفر والأكثر رفاهية في الأجواء، وهي حصرية بطائرات A380 التابعة للاتحاد للطيران. ويمكن حجز مقصورة الإيوان لشخصين وهي تضم غرفة معيشة خاصة، إضافة إلى غرفة نوم مستقلة وغرفة استحمام فخمة. سيعمل فريق مخصص من طاقم الضيافة الجوية على تحضير وجبات الضيوف حسب اختيارهم من قائمة الطعام والتي سيتم تقديمها على أدوات مائدة أنيقة في غرفة المعيشة الخاصة، ويمكن لضيوف المقصورة اختيار تناول وجبة الافطار على السرير عند الاستيقاظ. وتتنوع خيارات الطعام بين وجبات الذواقة والمرطبات الخفيفة وتشمل أنواع فاخرة من المشروبات وطبق كافيار إضافة إلى الشاي الممتاز الحصري بمقصورة الإيوان.

سنغافورة

قد تكون سنغافورة صغيرة في المساحة، لكنها مليئة بالنشاطات وأماكن الترفيه، ما يجعلها الوجهة الأمثل للسياحة. فبفضل موقعها الجغرافي، تتمتع هذه المدينة المذهلة بمناخ استوائي وتضم مزيجاً غنياً من الثقافات، حيث يمكن للزوار استكشاف المعابد والأسواق النابضة بالحياة في "الهند الصغيرة"، وزيارة المتاجر والمطاعم والحدائق في تشاينا تاون، وتذوق أشهى أطباق الكاري في أحد أسواق المأكولات الشعبية المكتظة. كما يمكنهم التنزه في طريق أوركارد وزيارة البوتيكات الحديثة قبل الاستمتاع بغروب الشمس مع شراب منعش من أعلى مبنى مارينا باي حيث يوجد أكبر مسبح فوق السطح في العالم، وهي تجربة لا تنسى.

تايلاند

كما ستقوم الاتحاد بتعزيز رحلاتها إلى تايلاند لتصبح 41 رحلة أسبوعية ابتداء من 27 أكتوبر 2024.

بناء على طلب الضيوف، تبدأ الاتحاد بتشغيل ثلاث رحلات يومية إلى بانكوك، لمنحهم المزيد من المرونة عند التخطيط لرحلتهم.

كما ستشغل الاتحاد 20 رحلة أسبوعية إلى جزيرة بوكيت الرائعة، لتمنح المسافرين فرص أكبر للتمتع بالشمس الساطعة والرمال الذهبية والشواطئ الجميلة في كارون، وباتونغ وكاتا، أو لاستكشاف الثقافة العريقة لهذه الوجهة المحبوبة، مع توقيت رحلات سلسة.

ويمكن للضيوف حجز رحلاتهم منذ الآن عبر موقع etihad.com والاستفادة من إقامة مجانية لليلتين في أبوظبي، عاصمة الإمارات المفعمة بالحياة.

جدول رحلات سنغافورة ابتداء من 1 فبراير 2025 (بالتوقيت المحلي)

الأيام الهبو الوجهة الاقلاع المصدر رقم الرحلة يوميا 09:35 +1 سنغافورة 22:05 أبوظبي EY0007 يوميا 23:20 أبوظبي 19:25 بوسطن EY0008

بانكوك، ابتداء من 27 أكتوبر 2024 (بالتوقيت المحلي)

الأيام الهبوط الوجهة الاقلاع المصدر رقم الرحلة يوميا 18:35 بانكوك 09:35 أبوظبي EY0406 يوميا 00:30 + 1 أبوظبي 20:25 بانكوك EY0407 يوميا 23:35 بانكوك 14:35 أبوظبي EY0400 يوميا 06:20 أبوظبي 02:15 بانكوك EY0401 يوميا 07:10 + 1 بانكوك 22:10 أبوظبي EY0402 يوميا 12:55 أبوظبي 08:50 بانكوك EY0403

بوكيت، ابتداء من 27 أكتوبر 2024 (بالتوقيت المحلي)

الأيام الهبوط الوجهة الاقلاع المصدر رقم الرحلة يوميا 18:05 بوكيت 09:00 أبوظبي EY0412 يوميا 00:25 + 1 أبوظبي 20:45 بوكيت EY0413 يوميا (ما عدا الثلاثاء) 23:35 بوكيت 14:30 أبوظبي EY0414 يوميا (ما عدا الأربعاء) 06:30 أبوظبي 02:50 بوكيت EY0415 يوميا 07:05 +1 بوكيت 22:00 أبوظبي EY0410 يوميا 12:30 أبوظبي 08:50 بوكيت EY0411

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