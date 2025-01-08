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الكويت: وصلت طائرة الإمارات الإيرباص A350 إلى الكويت صباح اليوم، ما يجعل الكويت ثاني وجهة لطيران الإمارات على مستوى العالم وأول وجهة إقليمية تخدمها الناقلة بهذا الطراز الجديد، وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات الاستمتاع بتجربة منتجات الجيل الجديد للناقلة على متن الرحلة اليومية من وإلى الكويت، "ئي كيه 853" و"ئي كيه 854".
وتتميز طائرة الإمارات A350 بتقسم الثلاث درجات، بمقصورات فسيحة تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً قابلة للتحول إلى سرير بتوزيع 1-2-1، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع 2-3-2، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع 3-3-3، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة للركاب، إلى جانب مجموعة من الميزات الحديثة في كل درجة، بما في ذلك الأسقف العالية والممرات الواسعة، واللمسات التكنولوجية الجديدة، وخدمة الواي فاي الأسرع، وأحدث نسخة من نظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice، لتؤكد التزام الناقلة بالسفر بـ"تميز دائم".
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