تواصل الخطوط الجوية التركية، التي تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم، خططها التوسعية على مستوى أسطولها، من خلال الاستحواذ على طائرات جديدة. وأنجز الناقل الوطني، صفقة تمويل فريدة، لتؤكد مجدداً على مكانتها الرائدة في قطاع الطيران.

وقامت الخطوط الجوية التركية، بتمويل طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A350، انضمتا إلى أسطول الشركة في أغسطس 2024، بالفرنك السويسري من خلال بنك KfW IPEX-Bank وضمانة وكالات ائتمان الصادرات الأوروبية. تُبرز هذه الصفقة الفريدة، قدرة الخطوط الجوية التركية على تنويع قاعدة مموليها جغرافياً، كما تُبرز نهجًا قويًا في الإدارة المالية للاستفادة من الكفاءة في التكاليف مع تقليل المخاطر المرتبطة بالعملات.

وفي معرض تعليقه على إتمام هذه الصفقة، قال المدير المالي للخطوط الجوية التركية وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية البروفسور مراد شكر: "تؤكد هذه الصفقة الهامة بين الخطوط الجوية التركية وبنك KfW IPEX-Bank على التزامنا بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، من خلال تحديث أسطولنا بطائرات الجيل الجديد. نحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع بنك KfW IPEX-Bank عبر هذه الصفقة بعملة الفرنك السويسري، والتي تتماشى مع استراتيجياتنا في تنويع تمويل الطائرات. نتطلع إلى استمرار شراكتنا الناجحة مع بنك KfW IPEX-Bank ".

وقال رئيس قسم التنقل العالمي في بنك KfW IPEX-Bank سيباستيان بلوم: "نحن سعداء بمواصلة وتعزيز العلاقة الطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية. يتماشى دعم تحديث أسطول عملائنا بشكل متناغم مع طموحنا بالمساهمة في التحول في مجال التنقل في أوروبا والعالم."

تم تجهيز طائرات إيرباص A350 الحديثة بمحركات عالية الكفاءة في استهلاك الوقود، وهي تشكل جزءًا مهمًا من أسطول الخطوط الجوية التركية للرحلات الطويلة.

الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا، تسير رحلات إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران أخرى في العالم وتحتل مكانة رائدة بين أكبر عشر شركات طيران في العالم. ولقد وقعت العلامة التجارية العالمية مؤخرًا اتفاقية شراء كبيرة مع شركة إيرباص لشراء 355 طائرة، ما يؤكد على موقعها الريادي الهادف الى توسيع أسطولها بشكل كبير في السنوات المقبلة.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

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نبذة عن تحالف ستار أليانس

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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