هامبورغ - أعلنت إيرباص عن نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة A321XLR بعيدة المدى، حيث أقلعت الطائرة التي تحمل رقم MSN11000 من مطار هامبورغ في فينكانفيرده، عند الساعة 11:05 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، واستغرقت الرحلة حوالي أربع ساعات و35 دقيقة.

وضم طاقم الطائرة مجموعة من الطيارين المختصين بالرحلات التجريبية، بمن فيهم تيري دييز وجابرييل دياز دو فيليجاس جيرون، بالإضافة إلى مهندسين خبراء بتجارب الطائرات وهم فرانك هوهميستر وفيليب بوبين ومهدي زيدون. واختبر الطاقم خلال الرحلة أدوات التحكم في الطائرة وأداء المحركات والأنظمة الرئيسية وأنظمة الالتزام بقدرات الطائرة للتحليق على السرعات العالية والمنخفضة. ومن المتوقع أن تدخل الطائرة الجديدة نطاق الخدمة في مطلع عام 2024.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيليب مون، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والخدمات في إيرباص: "تشكل هذه الخطوة إنجازاً مهماً بالنسبة لعائلة طائرات A320 وعملائها على مستوى العالم، حيث يمكن لخطوط الطيران أن تقدم للمسافرين أعلى درجات الراحة للرحلات الطويلة على متن طائرة A321XLR ذات الممر الواحد بفضل مقصورة الواسعة والمميزة من نوع "إيرسبيس" الجديدة التي أطلقتها إيرباص. وستتيح الطائرة الجديدة إمكانيات عالية من كفاءة استهلاك الوقود والأداء البيئي المستدام".

وتُعد طائرة A321XLR الجيل الجديد لعائلة طائرات A321neo ذات الممر الواحد، وتواكب احتياجات السوق من حيث زيادة الحمولات ومدى الطيران، مما يعزز القيمة التي تقدمها لشركات الطيران من خلال توفير خدمات مجدية اقتصادياً على خطوط الرحلات الأطول مقارنةً بالطرازات الأخرى.

وتستطيع الطائرة الجديدة ذات الممر الواحد التحليق إلى مسافات طويلة تصل إلى 4700 ميل بحري (8700 كيلومتر)، مع تخفيف استهلاك الوقود بنسبة 30% للمقعد الواحد مقارنةً بطائرات الجيل الأقدم، فضلاً عن تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين وتخفيض الضجيج. وتلقّت عائلة طائرات A320neo أكثر من 8 آلاف طلب شراء مما يزيد عن 130 عميل على مستوى العالم بحلول نهاية شهر مايو الماضي، في حين سجلت طائرة A321XLR أكثر من 500 طلب مما يتجاوز 20 عميلاً.



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