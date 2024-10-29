• وقعت الخطوط الجوية القطرية وشركة تاليس اتفاقية لتجهيز أسطول الخطوط الجوية القطرية الجديد من طائرات إيرباص A321 NX بنظام FlytEDGE، وهو أول نظام ترفيه جوي قائم على السحابة في العالم.

• سيعمل نظام FlytEDGE على رفع تجربة الترفيه إلى مستويات جديدة باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية ومنصة البرمجيات المفتوحة والأداء الذي لا مثيل له.

• الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران تعلن عن اختيار نظام FlytEDGE.

وقعت كل من الخطوط الجوية القطرية، التي تم التصويت لها على أنها "أفضل شركة طيران في العالم" للمرة الثامنة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2024، وشركة تاليس اتفاقية لتجهيز أسطول الخطوط الجوية القطرية الجديد من طائرات إيرباص A321 NX بنظام FlytEDGE، وهو نظام الترفيه الجوي لشركة تاليس الحائز على جوائز Crystal Cabin®. وتشرع الخطوط الجوية القطرية في رحلة التحول الرقمي التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال نظام FlytEDGE؛ أول منصة ترفيه جوي في العالم تعتمد على السحابة، والتي تقدم مستوى جديداً من إضفاء الطابع الشخصي والترفيه للركاب. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران تعلن عن اختيارها لمنصةـ FlytEDGE.

على مر السنين، دخلت الخطوط الجوية القطرية في شراكة مع شركة تاليس لتزويدها بمنصات الترفيه على متن طائراتها بوينغ 787 دريملاينر وA350 وA380. تعمل هذه الاتفاقية الجديدة على توسيع نطاق التعاون ليشمل أسطول طائرات إيرباص A321 NX، بناءً على العلاقة الطويلة الأمد بين الشركتين والتزامهما المشترك بتقديم تجربة ركاب متفوقة. ستعمل منصة FlytEDGE على رفع تجربة الترفيه إلى مستويات جديدة باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية ومنصة برمجيات مفتوحة وأداء لا مثيل له بأحدث الإمكانيات مثل الوصول إلى منصات البث والتخصيص المباشر والألعاب. ويتيح هذا النظام التكامل السريع للمجموعة الضخمة من أنشطة الخطوط الجوية القطرية المشتملة على العلامات التجارية للمجموعة والمنتجات والتطبيقات الأخرى التي تعتمد على شبكة الإنترنت. يعتمد حل FlytEDGE من تاليس على مركز البيانات على متن الطائرة (ODC) الحائز على جوائز والذي يتميز بأول هيكل خادم الشفرة في القطاع وسعة تخزين تبلغ 96 تيرابايت لتمكين التخزين المؤقت على متن الطائرة وغير ذلك.

يتميز حل FlytEDGE من تاليس بأفضل التقنيات الاستهلاكية في السوق. يتميز النظام بشاشاتQLED بتقنية HDR السينمائية بدقة 4K المثبتة على ظهر المقعد لتغمر الركاب بأكثر من مليار لون نابض بالحياة واتصالي Bluetooth® حتى يتمكن الركاب من إقران أجهزتهم اللاسلكية الشخصية. يبث النظام نفس واجهة المستخدم على متن الطائرة لجميع أجهزة الهواتف والأجهزة اللوحية والشاشات المثبتة على ظهر المقعد.

مع حل إدارة الطاقة Pulse من تاليس الحائز على جائزة Crystal Cabin® والذي يوفر شحناً عالي السرعة لكل مقعد لأي جهاز من أجهزة الركاب، يصل الجميع إلى وجهتهم وأجهزتهم مشحونة وقد حصلوا على التسلية والاسترخاء اللازمين.

قالت السيدة زيا تشاي، نائب الرئيس الأول لتطوير وتصميم المنتجات في الخطوط الجوية القطرية: "نواصل في الخطوط الجوية القطرية تعزيز تجربة الركاب الرائدة عالمياً، ويعد توفير الترفيه عالي الجودة للركاب جزءاً أساسياً من هذا النهج. ومع تطور رحلتنا في مجال التحول الرقمي، يسعدنا أن نتعاون مع تاليس لتقديم FlytEDGE على منصة الترفيه الخاصة بنا. نحن على ثقة من أن المسافرين على متن أسطولنا من طائرات A321 NX سيتمكنون من الوصول إلى أحدث التقنيات الاستهلاكية في السماء".

وقالت يانيك أسود، نائب الرئيس التنفيذي لإلكترونيات الطيران بشركة تاليس: "نحن في تاليس نعتقد أن مستقبل الترفيه على متن الطائرة لا حدود له. نحن نستغل القوة المؤثرة للتكنولوجيا لخلق تجارب شخصية وتفاعلية لا تُنسى تعيد تعريف معنى السفر. ولا تزال شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية تزداد قوة. معاً، نجلب قدرات FlytEDGE المتقدمة إلى أسطول طائرات A321 NX، ما يضمن للركاب رحلات لا تُنسى".

حول تاليس

تعد تاليس (Euronext Paris: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتعمل في المجالات الرئيسية: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. تقوم تاليس بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر استدامة.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والتقنيات السحابية والجيل السادس.

يعمل لدى تاليس 81 ألف موظف في 68 دولة. وفي عام 2023، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 18,4 مليار يورو.

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