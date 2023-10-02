يصل إجمالي طائرات شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة إلى 11 طائرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات وثاني أكبر شركة طيران في أبوظبي من حيث سعة المقاعد، عن إضافة طائرة جديدة إلى أسطولها لدعم شبكة رحلاتها الآخذة في التوسع. وتعمل الشركة على تكثيف عملياتها لتلبية الطلب المرتفع على السفر الجوي، وإتاحة المزيد من فرص السفر بأسعار معقولة أمام السياح والمقيمين في أنحاء العالم.

وتدعم الطائرة الجديدة قدرة ويز إير أبوظبي على تسيير المزيد من الرحلات وتعزيز نموها ليشمل مناطق جديدة وإضافة وجهات سفر جديدة أمام محبي السفر. وتُخدّم الشركة مجموعة كبيرة من وجهات السفر لأغراض العمل والترفيه، والتي تشمل قائمة متنوعة من المدن الحيوية والوجهات السياحية المشهورة في أنحاء آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "تلتزم ويز إير بتوفير أفضل خيارات السفر منخفض التكلفة إلى مجموعة كبيرة من الوجهات ذات الإرث الثقافي العريق، وبالتالي توفير فرص متميزة أمام الباحثين عن تجارب سفر مريحة وبأقل التكاليف. وتوفر الطائرة الجديدة 30 ألف مقعد إضافي شهرياً بأسعار منخفضة جداً، مما يجعل خيار السفر متاحاً امام الجميع، ويعزز من قدرتنا على توسيع شبكة وجهاتنا وتوفير مجموعة كبيرة من التجارب الترفيهية والثقافية والتاريخية. وتؤكد عمليات التوسع الأخيرة وزيارة وتيرة الرحلات الجوية على قوة شبكة خدماتنا وتنوع الوجهات التي توفرها ويز إير أبوظبي، ونفخر بقدرتنا على توفير كل ذلك بأسعار معقولة تكون في متناول شريحة كبيرة من الأشخاص".

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة من خلال خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزباكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

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