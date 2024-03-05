دبي: وقع طيران أديل، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة والتابعة لمجموعة السعودية، اليوم اتفاقية مع شركة سافران ناسيل في معرض MRO الشرق الأوسط في دبي. وركزت الاتفاقية على الدعم الشامل لطائرات أسطول طيران أديل من طراز إيرباصA320neo، المزودة بمحركات توربينية من طراز CFM International1 LEAP-1A. ويعزز هذا التعاون التزام طيران أديل بضمان الكفاءة التشغيلية وموثوقية الصيانة لأسطولها.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتمتع طيران أديل بإمكانية الوصول الكامل إلى مجموعة واسعة من المعدات الخاصة بشركة سافران ناسيل، مما يضمن توافر المعدات اللازمة لمعالجة أي مشكلات أثناء الخدمة بشكل عاجل. ويعزز هذا بشكل كبير قدرة طيران أديل على حل تحديات الصيانة بسرعة والحفاظ على الأداء الأمثل للأسطول.

علاوة على ذلك، سيستفيد طيران أديل من حلول الصيانة والإصلاح والتجديد المضمونة من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية في محطة إصلاح AMES2 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وعلق فنسنت كارو، الرئيس التنفيذي لدى سافران ناسيل: "نحن فخورون جدًا بشراكتنا مع طيران أديل للتطوير أسطول طائراتها من طراز A3320neo. وباعتبارنا مصممي الكنة الكاملة لطائرة A320neo، فإن فرقنا تضمن لعملائنا أعلى مستويات توافر الكنة لعمليات الطيران".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل: "في طيران أديل، نبحث باستمرار عن فرص لتعزيز كفاءة عمليات أسطولنا. إن شراكتنا مع سافران ناسيل تسلط الضوء على التزام طيران أديل بتزويد مسافرينا بتجربة سفر آمن ومريح. ومن خلال الوصول الكامل إلى معدات سافران ناسيل، نحن واثقون من قدرتنا على معالجة أي مشكلات صيانة قد تنشأ، مما يضمن الحد الأدنى من الاضطرابات في خدماتنا".

تتمتع سافران ناسيل بخبرة واسعة في تطوير أنظمة هيكل الطائرات كما تمتلك سجلاً حافلاً في تقديم حلول مبتكرة لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الاستفادة من موارد ودعم سافران ناسيل، يهدف طيران أديل إلى تبسيط عمليات الصيانة وتحسين أداء أسطولها.

تعد خدمات الإصلاح وموارد قطع الغيار التي تقدمها سافران ناسيل جزءًا من برنامج دعم NacelleLifeTM الخاص بالشركة، والذي يضمن خدمات سريعة الاستجابة وفعالة من حيث التكلفة الجودة، تحافظ على حالة تشغيل الطائرات بأفضل صورة.



حول طيران أديل

طيران أديل، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في المملكة العربية السعودية. وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة السعودية، وبدأت رحلاتها في 23 سبتمبر 2017. خدمت شركة طيران أديل بكل فخر أكثر من اثني عشر مليون عميل. وتتمثل المهمة الأساسية للشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة، في تسهيل الاتصال السلس بالوجهات المرغوبة وبأسعار تنافسية.

وتدمج طيران أديل بشكل مثالي بين التكلفة والجودة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخيارات التي تمكن الركاب من تصميم رحلاتهم بما يتناسب مع تفضيلاتهم وميزانياتهم. بدءًا من أوزان الأمتعة القياسية المسموح بها وحتى وسائل الراحة المتميزة مثل المساحة الإضافية للأرجل والوجبات التي يتم طلبها مسبقًا، تقدم طيران أديل مجموعة واسعة من الخيارات.

يتألف أسطول الشركة الحديث من 30 طائرة من طراز إيرباص A320 وA320neo، مجهزة بمقاعد مريحة بأعلى المعايير، مما يضمن تجربة سفر مريحة وآمنة. لمزيد من المعلومات: flyadeal.com

حول سافران

سافران هي مجموعة تقنية عالمية تعمل في الأسواق الجوية (الدفع، المعدات والديكورات الداخلية)، والدفاع، والفضاء. هدفها الأساسي هو المساهمة في عالم أكثر أمانًا واستدامة، حيث يكون النقل الجوي أكثر صديقًا للبيئة، وراحة، وسهولة الوصول. تتمتع سافران بوجود عالمي، مع 92،000 موظف ومبيعات بقيمة 23.2 مليار يورو في عام 2023، وتحتل، بمفردها أو بالشراكة، مواقع ريادية عالمية أو إقليمية في أسواقها الأساسية. تقوم سافران ببرامج بحث وتطوير للحفاظ على الأولويات البيئية لخطتها للبحث والتطوير والابتكار. سافران مدرجة في بورصة باريس الأوروبية وهي جزء من مؤشرات CAC 40 وEuro Stoxx 50.

تقوم شركة سافران ناسيل بتصميم ودمج وتوفير الدعم وخدمة ما بعد البيع لغلاف الطائرات. الشركة هي رائدة عالمية في السوق للطائرات التجارية ذات أكثر من 100 مقعد، وطائرات الأعمال، والطائرات الإقليمية. تقدم سافران ناسيل، والتي تتميز بتقنيات متطورة، غلافًا يتكامل أكثر مع المحرك، ويكون أكثر دينامية، وخفيف الوزن مع معالجات صوتية متقدمة للمساهمة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والضوضاء من الطائرات.

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