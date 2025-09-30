الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تسلمها لاولى طائراتها من طراز إيرباص A320neo، في خطوة تمثل بداية تسلمها للطلبية المكونة من 120 طائرة من عائلة A320 والتي وقعتها الشركة مع إيرباص في عام 2019.

وتنضم الطائرة الجديدة من طراز A320neo إلى أسطول "العربية للطيران" الحالي المكون من 83 طائرة من عائلة إيرباص A320، لتشكل بذلك بداية جدول استلام الطائرات الـ120 ضمن طلبيتها مع شركة ايرباص والتي تشمل 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة برؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي تهدف إلى توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز عمليات تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة، إلى جانب ترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية.

واستقبلت الشركة طائرتها الجديدة في حفل خاص أقيم بمطار الشارقة الدولي، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران"، وسعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، والسيد عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات في شركة الطيران والمطار والقطاعات المعنية.

وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "يمثل استلام أول طائرة من طراز A320neo ضمن طلبيتنا مع إيرباص خطوة مهمة نحو تعزيز أسطول الشركة الحالي وتطوير عملياتها التشغيلية. ويعكس انضمام هذه الطائرات الحديثة التزامنا المتواصل بالكفاءة التشغيلية والابتكار والاستدامة، مع الحفاظ على وعدنا بتقديم تجربة تتميز بالقيمة المضافة لجميع عملائنا."

وأضاف العلي: "ولقد ساهم أسطول ’العربية للطيران‘ الحديث وعلى مر السنوات بدعم إدارة عمليات الشركة الفعالة والموثوقة وتوفير تجربة سفر مميزة للمسافرين. وتعد إضافة طراز A320neo للأسطول الحالي، خطوة مهمة في تعزيز الأداء التشغيلي وتوسيع نطاق عملياتنا إلى أسواق جديدة. ويأتي هذا الحدث اليوم في إطار التزامنا بتبنّي أحدث التقنيات لرفع كفاءة عملياتنا في جميع المجالات".

ومن المقرر أن تنضم الطائرة الجديدة الي اسطول الشركة وتدخل حيز الخدمة في 1 أكتوبر 2025، من خلال رحلتها الأولى إنطلاقاً من الشارقة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويعد استلام الطائرة الجديدة اليوم ضمن الطلبية الثانية المباشرة للشركة مع إيرباص بعد ان كانت الأولي في عام 2007 والتي شملت 49 طائرة من طراز A320. وستاسهم الطلبية الجديدة في دعم العمليات التشغيلية لمجموعة "العربية للطيران" عبر جميع مراكزها التشغيلية الحالية في الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة والمغرب ومصر وباكستان (فلاي جناح) بما يعزز كفاءة أدائها ويلبي الطلب المتنامي على السفر الاقتصادي. كما يُتوقع تسلّم دفعات إضافية من الطائرات بنهاية العام الجاري، لدعم نمو الأسطول وتوسّع الشركة المستمر.

تعمل الطائرة الجديدة A320neo بمحركات (CFM LEAP-1A) ومزودة بمقومات "شاركلت Sharklet" لطرفي الجناحين من "إيرباص"، التي تتيح خفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 20%، دعماً لالتزام "العربية للطيران" بالاستدامة مع الاستمرار في تقديم أداء تشغيلي متميز وخيارات سفر اقتصادية وقيمة للمسافرين.

تماشياً مع أسطول "العربية للطيران" الحالي، تضم مقصورة الطائرة الجديدة 174 مقعداً، تتيح راحة إضافية للمسافرين مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. ومع مدى طيران يصل إلى ست ساعات، تمنح الطائرة الجديدة مرونة أكبر للوصول إلى وجهات جديدة. كما تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة ، بالإضافة إلى قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار مدروسة لتعزيز تجربة المسافرين عبر شبكة وجهات "العربية للطيران".

