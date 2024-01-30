جدة: دشنت أكاديمية السعودية التابعة لمجموعة السعودية، جهازي محاكاة حديثين لطائرات ايرباص A320neo حيث تستهدف من خلالهما التوسع في توفير خدمات التدريب المتقدم للطيارين، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الأكاديمية تحت رعاية معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر وبحضور عدداً من المسؤولين والمتخصصين في قطاع الطيران.

جهازا المحاكاة مقدمان من شركة L3Harris Technologies (LHX) المزوّدة لأنظمة الكترونيات الطيران، وقد حصلت أكاديمية السعودية على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني للتدريب على الجهازين اللذين يعتبران من الأحدث على مستوى العالم، فيما سيزيد عددها إلى خمسة أجهزة من هذا النوع الأمر الذي يدعم خطط الأكاديمية التوسعية في تقديم خدمات التدريب المتقدم على الطيران بالمملكة والمنطقة إلى جانب التزامها برفع مستوى جودة التدريب.



وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية السعودية الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي: "تحرص الأكاديمية من خلال خطتها الاستراتيجية على توفير أحدث الأجهزة بما يعزز من موقعها كمركز تدريبي معتمد من المنظمات والهيئات الدولية في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي، علاوةً على ما تحظى به من قاعدة مستفيدين واسعة داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة، ولاشك أن تدشين الجهازين الجديدين هو خطوة ستتبعها خطوات طموحة لتحقيق الريادة ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة".



وقال رئيس شركة L3Harris لحلول الطيران التجاري آلان كروفورد: "نفخر بتقديم جهازي محاكاة متطورين لطائرة A320neo لأكاديمية السعودية، مما يعزز الشراكة التي تعتبر أنموذج مثالي للتحالف الاستراتيجي بين جهتين تعتبران من روّاد الصناعة، كما يعكس التزامنا بتعزيز خطط نمو الأكاديمية لمواكبة النمو والتطور في قطاعي النقل الجوي والخدمات اللوجستية في المملكة".



وتدير أكاديمية السعودية حالياً أربع مرافق تشمل التدريب على الطيران، التدريب على السلامة، التدريب على الخدمة أثناء الطيران، والتدريب الفني الذي من المقرر أن ينتقل إلى قرية الصيانة تحت إشراف شركة السعودية لهندسة الطيران، كما أن لديها طموحات مستقبلية لإنشاء مقر جديد للتدريب على الطيران بمدينة الرياض في إطار الخطوات التوسعية وبهدف توسيع قاعدة عملائها على مستوى المملكة والمنطقة.



#بياناتشركات

-انتهى-