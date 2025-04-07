الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية "آفي ليس"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقيات استراتيجية مع الخطوط الجوية التركية، تشمل إبرام عقد إيجار طويل الأمد لثماني طائرات إيرباص طراز A320neo . وأوضحت الشركة أنه تم تسليم طائرتين بموجب هذه الإتفاقية، على أن يتم تسليم الطائرات الست المتبقية خلال العام الجاري 2025.

وقال الأستاذ إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة "آفي ليس" : "نتوجه بالشكر إلى فريق الخطوط الجوية التركية على إتمام إجراءات هذه الشراكة، ويسعدنا تعزيز علاقات التعاون مع الناقل الوطني التركي إلى مستويات جديدة. وستوفر هذه الطائرات الدعم للخطوط الجوية التركية على مستوى خططها لتعزيز مسيرة النمو، والإسهام في استراتيجيتها المتمثلة في تحديث أسطولها وتحقيق أهداف الاستدامة".

تمتلك "آفي ليس"، حالياً أسطولاً يتألف من 200 طائرة مملوكة ومدارة، بما في ذلك التزامات الشراء وعقود التأجير إلى 48 عميلاً من شركات الطيران.

عن آفي ليس"

آفي ليس" هي شركة لتمويل وتأجير الطائرات تستثمر في أحدث جيل من الطائرات من خلال صفقات الشراء وإعادة التأجير، وتداول المحافظ في السوق الثانوي وصفقات الاستحواذ على الشركات والطلبات المباشرة من مصنعي الطائرات، وتهدف شركة "آفي ليس" للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران.

تتمتع "آفي ليس" ، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، بدعم مالي قوي وكفاءات متميزة بما يمكنها من تحقيق رؤيتها وطموحاتها للنمو السريع. تأسست الشركة في يونيو 2022، ومقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويضم أسطول الشركة أحدث جيل من الطائرات من فئات الطائرات ذات البدن الضيق والعريض، والمصنعة من الشركات الرائدة في العالم.

ويتولى قيادة نمو الشركة فريق إدارة بخبرات وطنية وعالمية، والذي سيعمل على توطين المعرفة والخبرات، وتمكين تطور البنية التحتية للشركة لتصبح رائدة في قطاع تأجير الطائرات على مستوى العالم.

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