أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق " A1LA ريزيدينس" (A1LA Residence)، أول مشاريعها السكنية في أبوظبي، مما يمثل محطة بارزة وإنجازاً مهماً في مسيرة توسع الشركة داخل العاصمة الإماراتية. يُرسخ هذا الإطلاق مكانة "أوبجكت ون" على المدى الطويل كمطور عقاري له ثقله ومكانته الاستراتيجية في سوق العقارات في أبوظبي، حيث تدخل الشركة السوق بمشروع صُمم ليلبي احتياجات المستخدم النهائي، ويتمتع بمصداقية استثمارية عالية، ويعكس التزاماً راسخاً بالمساهمة في بناء مستقبل الإمارة.

يقع مشروع " A1LA ريزيدينس" في جزيرة الريم، وسيضم 171 وحدة سكنية تتوزع على امتداد 17 طابق سكني وتتنوع ما بين شقق مكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين، أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى مجموعة محدودة من وحدات "الدوبلكس" المكونة من غرفتين أو ثلاث غرف نوم. يمتد المشروع على مساحة بناء إجمالية تبلغ حوالي 247,022 قدم مربع، ومن المقرر تسليم وحداته خلال الربع الرابع من عام 2028. صُمم " A1LA ريزيدينس" ليضم ثلاثة مستويات متكاملة من المرافق ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك مسبح سماوي يقع في الطابق السابع عشر، وقاعة سينما، ونادي اجتماعي، وصالة للألعاب الرياضية، وغرفة مخصصة لتمارين اليوغا والبيلاتس، ومنطقة للشواء، وغرفة للألعاب الترفيهية، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، ومساحات خارجية لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى مساحات اجتماعية منسقة ومحاطة بالمناظر الطبيعية، مما يقدّم تجربة سكنية متعددة الأبعاد تلائم متطلبات الحياة الحضرية العصرية.

يأتي هذا الإطلاق في إطار الاستراتيجية الأوسع لشركة "أوبجكت ون" في أبوظبي، وذلك عقب استحواذ شركة التطوير العقاري الإماراتية على أربع قطع أراض على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، تمتد على مساحة تزيد عن مليوني قدم مربع، وبقيمة إجمالية للمشاريع تبلغ 4.5 مليار درهم إماراتي. تعكس هذه الخطوة رؤية طويلة الأمد لأبوظبي كسوق يتميز بالقوة، والنمو المستدام، وتزايد الطلب على المجمعات السكنية ذات المواقع الاستراتيجية المتميزة.

يقع مشروع " A1LA ريزيدينس" في جزيرة الريم، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق الراسخة والمستقرة لتعزيز الاستثمار والسكن في أبوظبي، وذلك على مقربة من "سوق أبوظبي العالمي"، المنطقة الحرة المالية الرائدة في الإمارة. حافظت هذه المنطقة باستمرار على موقعها ضمن قائمة أفضل ثلاث مناطق في أبوظبي من حيث العائد على الاستثمار، مسجلةً أقوى معدلات النمو السنوي للأسعار في عام 2025 بنسبة 45%، في حين تضاعف حجم المبيعات فيها بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي. كما تحظى عوائد الإيجار في جزيرة الريم بقوة ونمو ملحوظين، حيث تتراوح عادةً من 6% إلى 8%، مما يعزز جاذبيتها لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن عوائد دخل ثابتة. فضلاً عن ذلك، توفر الجزيرة سهولة وفعالية في الوصول إلى وسط مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى قربها من وترابطها مع الوجهات الثقافية والترفيهية في جزيرة السعديات.

يأتي هذا الإطلاق في وقت يواصل فيه سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته، سواء من حيث الأداء والأطر التنظيمية، حيث سجلت الإمارة تصرفات عقارية بقيمة 142 مليار درهم إماراتي عبر أكثر من 42,800 تصرف عقاري خلال عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 44% في القيمة و 52% في الحجم على أساس سنوي. كما ساهمت القرارات التنظيمية الأخيرة في تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين في جميع أرجاء القطاع، مما وفر للسوق إطاراً أكثر وضوحاً وأماناً لمواصلة مسيرة النمو.

وبهذه المناسبة، صرّحت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبجكت ون"، قائلة: "يستند قرارنا بدخول سوق أبوظبي إلى قناعة راسخة طويلة الأمد، فنحن لا نتعامل مع الإمارة باعتبارها مجرد سوق لانتهاز فرص قصيرة الأجل مرتبطة بالدورات الاقتصادية، بل بصفتنا مطور عقاري يلتزم بتشييد مشاريع سكنية تحافظ على قيمتها بمرور الزمن، وتخدم مجتمعات حقيقية، وتعكس المعايير الرفيعة لعاصمة تخطط لمستقبلها لعقود قادمة. يجمع مشروع "A1LA ريزيدينس" بين الموقع الاستراتيجي الذي أثبت جدارته على مدى السنين، والأسس الراسخة، واستراتيجية تطوير واضحة ترتكز على الموثوقية والجودة والملاءمة على المدى الطويل. وفي ظل التقدم الذي أحرزته أبوظبي في إطار ’الرؤية الاقتصادية 2030‘ لإمارة أبوظبي، نلمس بشكل وثيق التوافق القوي بين التوجهات المستقبلية للإمارة ونوعية المشاريع التي نسعى إلى تقديمها."

