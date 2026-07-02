أبوظبي، أعلنت «بيورهيلث» أن ذراعها التأمينية الشركة الوطنية للتأمين (ضمان)، حصلت على تصنيف A1 للقوة المالية لشركات التأمين من وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويُعدّ تصنيف A1 أعلى تصنيف للقوة المالية تمنحه «موديز» لشركة تأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يُعدّ أعلى تصنيف تمنحه الوكالة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين شركات التأمين على الحياة، والممتلكات والحوادث، وشركات إعادة التأمين، ما يعكس مكانة «ضمان»الريادية ويؤكّد قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

ويعكس هذا التصنيف أيضاً مرونة نموذج أعمال «ضمان» ومتانة قاعدتها الرأسمالية، وإطارها المنضبط لإدارة المخاطر، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وقوتها المالية في ظل مختلف الظروف الاقتصادية وتقلبات السوق.

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لـ«بيورهيلث»: «تمكنت ضمان من ترسيخ مكانتها واحدة من أهمّ شركات التأمين في دولة الإمارات، ويعكس هذا التصنيف جودة أعمالها، وثبات أدائها، وريادتها في السوق. ومع مواصلة بيورهيلث تطوير منظومة صحية وتأمينية أكثر تكاملاً وترابطاً، وتوسعها مؤخراً في قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات، تزداد أهمية الدور الذي تضطلع به ضمان في تقديم حلول تأمين متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وما تتمتع به الشركة من أسس مالية راسخة، إلى جانب توظيفها المتقدّم للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عملياتها، ونهجها القائم على النمو المستدام، يعزّز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للأعضاء والشركاء والمساهمين».

وسلّطت وكالة «موديز» الضوء على مجموعة من المقومات التي دعمت منح هذا التصنيف، في مقدمتها المكانة السوقية الرائدة لـ«ضمان»، وربحيتها القوية، ومتانة مركزها الرأسمالي، والدعم النوعي الذي توفره ترتيبات إعادة التأمين، فضلاً عن جودة محفظتها الاستثمارية وسيولتها. وأشارت الوكالة إلى النمو المتواصل لأعمال الشركة في قطاع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، ما من شأنه تعزيز تنويع مصادر الإيرادات وترسيخ استدامة الأرباح على المدى البعيد.

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان»: «يجسد هذا التصنيف نجاح استراتيجية التحول التي تنتهجها ضمان، والالتزام بالتنفيذ المنضبط، وقوة أدائها في أعمال الاكتتاب، وحرصها الدائم على خدمة أعضائها، ويعكس التقدم الذي أحرزناه في تطوير ضمان من شركة رائدة في التأمين الصحي إلى منصة تأمينية أكثر شمولاً وتنوعاً».

وأضاف الظاهري: «نواصل الاستثمار في قدراتنا المؤسسية وتعزيز متانة مركزنا المالي، بما يمكننا من الاستفادة من فرص النمو الواعدة، والحفاظ على مستويات القوة والاستقرار التي يتطلع إليها شركاؤنا».

ويعكس هذا التصنيف الزخم المتواصل الذي تشهده أعمال «ضمان» على المستويين التشغيلي والمالي. فقد حقق قطاع التأمين في مجموعة «بيورهيلث» خلال الربع الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 2.0 مليار درهم، وأقساطاً مكتتبة إجمالية بقيمة 3.8 مليار درهم، بالتزامن مع نمو قاعدة الأعضاء المؤمّن عليهم إلى 3.4 مليون عضو، وتسجيل صافي أرباح بلغ 185 مليون درهم خلال الفترة ذاتها. وواصلت ضمان تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2025، مسجّلة صافي أرباح قدره 800 مليون درهم، بدعم من الأداء المتين لأعمال الاكتتاب والنتائج الفنية القوية.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعدّ "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

• "صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

• عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

• الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الرائدة في دولة الإمارات.

• المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

• رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

• بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

• وان هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

• ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

• أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

• سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

• مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"- أكبر مزوّد خاص لخدمات الرعاية الصحية في اليونان وقبرص.

• "بيور سي إس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

• مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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