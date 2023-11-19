مدينة الكويت:أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن وكالة التصنيف العالمية AM BEST قد حافظت على تصنيفات المجموعة وشركتها التابعة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، عند مستوى "A" (ممتاز) للقوة المالية ومستوى "a" (ممتاز) لقدرة المُصدّر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي ذلك بعد رفع وكالة Moody’s في شهر مايو الماضي تصنيف المجموعة الائتماني الخاص بالقوة المالية من مستوى “A3” إلى مستوى “A2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد أكدت في وقت سابق من شهر مارس الماضي تصنيف المجموعة عند مستوى "A" لكل من القوة المالية وقدرة المُصدّر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، وأيضاً مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واعتمدت هذه التصنيفات على أساس الوضع المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة والذي يدعمه أداءً تشغيلي متين ومحفظة متنوعة من حيث قطاعات الأعمال والانتشار الجغرافي، هذا علاوة عن استراتيجيات محافظة تتبعها المجموعة فيما يخص الاكتتاب والاستثمار وبرنامج إعادة التأمين الشامل.

كما أشارت وكالات التصنيف إلى الأطر التي اعتمدتها المجموعة لإدارة المخاطر والحوكمة والتي تعتبر ركيزة ائتمانية مهمة، في حين توقعت هذه الوكالات تحسّناً في ربحية المجموعة ونتائجها بفضل إمكانيتها في الاستفادة من وفورات الحجم، علاوة عن تسجيلها كفاية رأس مال إيجابية وقدرتها على تنمية أعمالها بشكل أوسع.

وقال السيد/ خالد مشاري السنعوسي، المدير التنفيذي للمجموعة:

"تواصل مجموعة الخليج للتأمين تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف تحقيق الربحية على المدى الطويل، فيما تواصل الاستحواذ على موقع قيادي في قطاع التأمين بفضل نموذج أعمال مستدام يرتكز على توفير خدمات تأمينية مبتكرة والاستثمار في تلبية احتياجات العملاء والارتقاء في التحوّل الرقمي. ودعماً لهذه الإستراتيجية، نجحت المجموعة في توسيع عملياتها جغرافياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تشغيلياً من خلال تنويع خطوط أعمالها."

وأضاف السنعوسي: "وحرصت مجموعة الخليج للتأمين عبر سنوات من التوسّع والاستثمارات الجريئة أن تتبع نهج حصيف في إدارة المخاطر، وهو ما مكّنها من الحفاظ على مركزها المالي القوي اليوم. وفيما نمضي قدماً، تبقى المجموعة حريصة على تأثير تطورات الأوضاع العالمية لمواصلة حماية حقوق جميع أصحاب المصالح."

تعد مجموعة الخليج للتأمين اليوم من بين أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تحتل مكانة رائدة في أسواقها الرئيسية.

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