دبي: أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز ليمتد ("جي إف إتش بارتنرز") الذراع العالمي لإدارة الأصول التابع لمجموعة جي إف إتش المالية والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها، اليوم عن نجاحها في الاستحواذ على أصول سكنية من الفئة A مخصصة للطلاب تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد تم إضافة الأصول الجديدة إلى محفظة جي إف إتش بارتنرز لسكن الطلاب في الولايات المتحدة، والتي تضم الآن أكثر من 5500 سرير وتمثل أصول تحت الإدارة بقيمة تقارب 900 مليون دولار أمريكي. تبلغ نسبة إشغال هذه الأصول الجديدة 99% وتقع على بُعد مسافة قصيرة يمكن قطعها سيرًا على الأقدام من كبرى الجامعات العامة التي تقدم برامج دراسية لمدة أربع سنوات وتضم أكثر من 30,000 طالب جديد في كل عام دراسي. وتشمل هذه الأصول عقارين يخدمان جامعة نورث تكساس (859 سرير)، وآخر يوفر سكنًا للطلاب في جامعة كنتاكي (649 سرير)، ومشروع تطوير سكني قريب من جامعة تينيسي، الذي من المتوقع أن يضيف حوالي 605 سرير عند الانتهاء منه في عام 2026. وتستفيد هذه الأسواق الثلاثة من الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة المسجلين في جامعاتها، إلى جانب قلة العروض المتاحة للسكن، مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الإشغال ونمو أقوى في الإيجارات.

تجدر الإشارة إلى أن جي إف إتش بارتنرز قد قامت بتنفيذ المعاملات المذكورة أعلاه بالتعاون مع شركة إس كيو لإدارة الأصول، والتي تأسست في أتلانتا عام 2013 وتدير أكثر من 15,000 سرير في مجال سكن الطلاب، بالإضافة إلى شركة فيسبر القابضة، التي تأسست في نيويورك عام 2007 وتدير أكثر من 30,000 سرير.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز، بالقول: " تُعزز هذه الاستحواذات سجلنا القوي وقدرتنا المتنامية في قطاع سكن الطلاب، حيث توفر الأصول الجديدة فرصًا جذابة لمستثمرينا من حيث معدل المخاطر والعائد. من وجهة نظرنا ان الاستثمار في هذا القطاع بسبب قوة والطلب في الجامعات العامة الرائدة التي تقدم برامج دراسية لمدة أربع سنوات، والتي تتمتع ببرامج بحثية و/أو رياضية قوية لهذه النوعية من الاصول. إن شراكتنا مع الشركات المختصة في إدارة أصول المتمرسة مثل إس كيو وفيسبر تعتبر شراكة استراتيجية تضمن تنفيذ أنشطتنا في هذا القطاع بأعلى المستويات من الكفاءة."

نبذة حول جي إف إتش بارتنرز :

جي إف إتش بارتنرز ليمتد (جي إف إتش بارتنرز) هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة جي إف إتش المالية، وهي مجموعة مالية راسخة مدرجة في عدة بورصات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 21 مليار دولار أمريكي. تركز جي إف إتش بارتنرز على إدارة الأصول العقارية العالمية للمجموعة. وقد كانت تعرف سابقًا باسم جي إف إتش كابيتال ليمتد، وتم إعادة تسميتها في عام 2023 لتصبح الذراع المسؤولة عن استثمار وإدارة الأصول العقارية لمجموعة جي إف إتش المالية. تأسست جي إف إتش بارتنرز ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي، وهي خاضعة لرقابة هيئة دبي للخدمات المالية. وتمتلك الشركة مكاتب في لندن في المملكة المتحدة وفي مملكة البحرين. تغطي جي إف إتش بارتنرز دورة الاستثمار بالكامل، بدءًا من البحث عن الفرص والاستحواذ عليها، مرورًا بالهيكلة والإدارة، وصولًا إلى التخارج من الاستثمارات العقارية. تمتد أنشطة الاستثمار الخاصة بجي إف إتش بارتنرز عبر الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة، حيث تتجاوز الأصول المدارة 6 مليارات دولار أمريكي. بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية، عززت جي إف إتش بارتنرز قدراتها وميزتها التنافسية من خلال الاستحواذ على حصص استراتيجية في شركات إدارة الأصول العقارية المتميزة حول العالم. وفقًا لمنهج الشركة في الاستثمار ات المستندة على اتجاهات السوق، يتم اختيار الشركاء التشغيليين بناءً على سجلهم القوي في الأداء، بالإضافة إلى وجودهم الفعلي القوي وامتلاكهم لفرص استثمارية حصرية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gfhpartners.com.

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