الرياض، المملكة العربية السعودية: منحت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، شركة التعاونية للتأمين تصنيف (A-) ونظرة مستقبلية "مستقرة"، فيما يعد من أعلى التصنيفات المالية بين شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية والشرق الاوسط وشمال افريقيا.

جاء ذلك بعد الأداء المالي الذي حققته التعاونية لثلاث سنوات متتالية خلال الأعوام 2019-2021 كما ذكر التقرير، حيث شهد عام 2021 عدداً من النتائج الإيجابية أبرزها ارتفاع حجم المحفظة التأمينية إلى 10.2 مليار ريال وبمعدل نمو يصل لحوالي 13% مقارنة بالعام السابق مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للشركة إلى 25% من حجم السوق، وبلغ إجمالي الأصول 14.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 3 مليار ريال، وبلغ صافي الربح قبل الزكاة 350 مليون ريال، في حين حققت عمليات الاستثمارات ربحاً صافياً قدره 302.8 مليون ريال.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الذي أصدرته أمس الثلاثاء 19 أبريل الجاري، أنها منحت التعاونية تصنيف ( A- ) استناداً على مجموعة من عناصر القوة التي تتميز بها الشركة، أبرزها قوة الوضع التنافسي، ومعدل كفاية رأس المال، وقوة الأداء المالي مدعوماً بربحية الاكتتاب ودخل الاستثمار.

وأكدت ستاندرد أند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها للتعاونية، تعكس رؤيتها لقدرة الشركة للمحافظة على قوة أدائها التشغيلي ووضعها التنافسي فضلاً عن التحسن التدريجي لكفاية رأس المال خلال العامين القادمين.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للتعاونية عبدالعزيز حسن البوق، عن فخره واعتزازه بهذا التصنيف الصادر عن أكبر وكالات التصنيف العالمية، الأمر الذي يعد بمثابة شهادة دولية تؤكد القوة المالية للشركة والإمكانيات الكبيرة التي تملكها لتوفير الحماية التأمينية بأعلى المعايير العالمية لكافة المصالح الوطنية سواء للأفراد أو الشركات بمختلف مستوياتها، فضلاً عن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه كافة قطاعات العملاء.

وأضاف البوق "أن حصول التعاونية على هذا التصنيف الائتماني المتميز، يعكس مكانة التعاونية باعتبارها الشركة الرائدة في سوق التأمين السعودي، وللرؤية الاستراتيجية التي تملكها الشركة، وقدرتها على تطوير البرامج والخدمات، وتطوير الأعمال، وامتلاكها محفظة متنوعة من المخاطر، فضلاً عن امتلاكها المقومات الأساسية والبنية المعلوماتية القوية التي تساعدها على النجاح والنمو عاماً بعد عام".

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