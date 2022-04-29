أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع ("إشراق" أو "الشركة")، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن انعقاد الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية في 28 أبريل 2022.

وصوت المساهمون بغالبيتهم الساحقة خلال الاجتماع لصالح استحواذ "إشراق" على أسهم فى شركة "جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد" ("جولديلوكس" أو "الصندوق"). وكانت هذه الصفقة غير النقدية قد حازت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس إدارة إشراق.

ووافقت الجمعية العمومية بغالبية كبيرة (99.5٪) على إصدار أسهم جديدة لمساهمي "جولديلوكس" مقابل حصصهم في الصندوق لإتمام عملية الاستحواذ.

وقال مجلس إدارة شركة "إشراق للاستثمار": "يشكل اجتماع الجمعية العمومية اليوم محطة مهمة في مسار تطور ’إشراق‘. ويسعدنا أن يوافق المساهمون بغالبية كبيرة على جميع القرارات المتعلقة بإقرار صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على ’جولديلوكس‘. ويساهم الاستحواذ على صندوق عالي الأداء مثل ’جولديلوكس‘ في زيادة ربحية الشركة، وتحسين سعر أسهمها، وتعزيز قدرتها على تحقيق أداء قوي، بالإضافة إلى خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين".

وبعد موافقة مساهمي "إشراق"، سيسعى مجلس الإدارة لاستصدار المزيد من الموافقات الضرورية من الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022، وأن تتضمن البيانات المالية للربع الثاني تأثير المركز المالي الموحد عقب إتمام الصفقة وإصدار الأسهم الجديدة.

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