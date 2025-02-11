دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بيع 99% من وحدات مشروع "عزيزي نيلا"، الواقع في منطقة الفرجان، إحدى أكثر مناطق النمو سرعة في إمارة دبي.

وقد استقطب المشروع مستثمرين من 31 جنسية مختلفة حتى الآن، واستحوذ المستثمرون من دولة الإمارات العربية المتحدة على الحصّة الأكبر بنسبة 20%، بينما شكّل المستثمرون من مختلف الدول الغربيّة والأوروبيّة، بما في ذلك بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، ما نسبته 45% من الإجمالي. كما شكل المستثمرون من دول جنوب آسيا 25%، في حين ساهمت عمليات الشراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر والأردن، بنسبة 9%.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "نحن فخورون للغاية بالنجاح الاستثنائي الذي حققه مشروع "عزيزي نيلا"، حيث تم بيع 99% من وحداته بعد فترة قصيرة من إطلاقه. ويعكس هذا الطلب الكبير جاذبية منطقة الفرجان ويبرز تفرد مشروعنا الذي يجمع بين أسلوب الحياة العصري والتركيز على الأسرة. كما يعد المشروع دليلاً على التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار. ومع بقاء عدد محدود من الوحدات الرئيسية، نتطلع إلى طرحها في السوق، بينما نواصل وضع معايير جديدة في قطاع العقارات بدبي."

ويقع مشروع "عزيزي نيلا" ضمن مجتمع الفردان المزدهر، ويوفر تجربة سكنية فريدة تمزج بين الحداثة والهدوء. ويضم المشروع استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة، ويتميز بمرافق راحة متكاملة تلبي مختلف الاحتياجات العائلية. ومع سهولة الوصول إلى محطات مترو دبي والطرق السريعة الرئيسية، يستفيد السكان من التنقل السلس ضمن بيئة هادئة وصديقة للعائلات. كما يمتاز مشروع "نيلا" بقربه من أبرز وجهات التسوق مثل "ابن بطوطة مول" و"دبي مارينا مول"، إلى جانب مراكز الأعمال المهمة، مثل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومدينة إكسبو دبي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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