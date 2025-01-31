دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نتائجه المالية للعام 2024.

صافي الربح

يعكس النمو المزدوج في صافي الربح قبل الضرائب الأداء القوي للكفاءة التشغيلية ونمو الإيرادات. وهي إشارة واضحة إلى القدرة على تحقيق أعلى قيمة في القطاع للمساهمين.

بلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة 9.9 مليار درهم بزيادة 12% في عام 2024، ما يؤكد الأسس المالية القوية التي يتمتع بها البنك والإدارة الفعّالة للتكاليف.

وبالرغم من دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم، ارتفع صافي الربح ما بعد الضريبة إلى 9 مليارات درهم، وذلك بزيادة بنسبة 78٪ على أساس ربع سنوي، و4٪ على أساس سنوي.

الإيرادات

حقق المشرق إيرادات بلغت 13.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24٪ على أساس سنوي، وحافظ على معدل نمو سنوي مركب قوي على مدار ثلاث سنوات متتالية بنسبة 32 %، ما يعكس قدرة وكفاءة المشرق على استغلال الفرص وتنويع مصادر الدخل.

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9٪ على أساس سنوي بالرغم من خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ما يعكس هوامش البنك القوية على خلفية النمو القوي لميزانيته العمومية.

ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 5 مليار درهم، ما يؤكد على التركيز المستمر على تنويع مصادر الإيرادات من خلال أنشطة مختلفة قائمة على الرسوم والمشاركة القوية للعملاء في سوق الصرف الأجنبي والمشتقات والسلع.

يعكس النمو في الدخل من غير الفوائد مرونة نموذج أعمال المشرق وقدرته على التوسع، وتحقيق أداء قوي بالرغم من تقلب أسعار الفائدة.

حقق المشرق مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم من صفقة استراتيجية من بيع جزئي لإحدى الشركات التابعة له، ما يعكس قدرته على تحديد واستغلال فرص السوق ذات القيمة المضافة .

النفقات

تعكس المكاسب في الكفاءة النجاح المستمر في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز مبادرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إتاحة المجال للإستثمارات الإستراتيجية .

تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 339 نقطة أساس لتصل إلى 28% (1) في عام 2024

• تم تسجيل هذا التحسن على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 11٪ على أساس سنوي في عام 2024

الميزانية العمومية

شهدت القروض نمواً قوياً بنسبة 18% في عام 2024 وذلك بتمويل كبير من نمو ودائع العملاء.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 267 مليار درهم، مدفوعاً بنمو القروض للأفراد والشركات.

• ارتفعت ودائع العملاء من الأفراد والشركات لتصل إلى 161 مليار درهم، ومثلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية لعملاء الخدمات المصرفية 66٪ من إجمالي ودائع العملاء.

السيولة ورأس المال

حافظ المشرق على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، مما عزز قدرته على دعم النمو والتحوّط من الاضطرابات المحتملة في السوق.

بلغ معدل الأصول السائلة للمشرق 34%، ووصلت نسبة تغطية السيولة إلى 150% في عام 2024، مما يعكس النهج الحكيم لإدارة السيولة والقدرة على تخطي المتطلبات التنظيمية .

يتمتع المشرق بمستويات قوية لرأس المال والتي سجلت المزيد من التحسن عما كانت عليه في نهاية العام 2023، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 17.5% (2)، في حين بلغ معدل الشق الأول من رأس المال (Tier1 Capital) 16% ، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 14.5%

، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي تسلط هذه المعدلات الضوء على الاستراتيجية المنضبطة التي يتبعها المشرق لإدارة رأس المال، والتي تضمن أسساً متينة للنمو .

جودة الأصول

واصل المشرق ريادته في جودة الائتمان، مؤكداً نهجه الاستراتيجي في الإقراض المدروس واعتماد ممارسات متقدمة لإدارة ومراقبة الأصول.

تم صرف المبلغ الصافي 166 مليون درهم من مخصصات انخفاض القيمة وذلك عبر تحصيل مبالغ كبيرة من القروض المتعثرة، وإدارة مخاطر الائتمان بشكل منضبط، ما يعكس استمرار هذا التوجه للسنة الثانية على التوالي.

بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.35% بنهاية عام 2024 (1.3% للسنة المالية 2023)، وهي واحدة من أدنى المعدلات في القطاع، نتيجة التدابير المنضبطة والفعّالة للتقليل من المخاطر.

بلغت نسبة التغطية 209% لعام 2024 (247% للسنة المالية 2023)، وهي من بين أقوى النسب في القطاع، وتعكس النهج الحكيم للمشرق في التحوط من خسائر الائتمان المحتملة، وضمان توفير مخصصات كافية لتحمل تقلبات السوق.

ملاحظة: قد لا تتطابق الأرقام بسبب الاختلافات الناجمة عن التقريب

% 30 باستثناء المكاسب الاستثنائية من البيع الجزئي لشركة تابعة للمجموعة . بعد توزيعات الأرباح المقترحة للسنة المالية 2024

قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: "في ضوء أداء المشرق خلال عام 2024، برزت مسيرتنا كنموذج للمرونة والابتكار والتميز، وسط بيئة عالمية وإقليمية شهدت العديد من التحديات والتحولات الجذرية. إن الإنجازات الملحوظة التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التزامها المستمر بالابتكار وتوجيهها الراسخ نحو تنويع الاقتصاد، تعكس بوضوح مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا.

حقق المشرق هذا العام نتائج مالية استثنائية، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 9.9 مليار درهم، مع تسجيل نمو ملحوظ في المبادرات الرقمية والعمليات الدولية. ولا شكّ أن هذه الإنجازات تعكس التزام المشرق الراسخ بتقديم قيمة مضافة لمختلف الأطراف المعنية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية.

سنواصل الاستثمار في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع التحولات، بالتوازي مع السعي المستمر لتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في إعادة تشكيل النظام المالي في المنطقة. نجدد من خلال هذا النهج التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتمكين المجتمعات، ودعم التطلعات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت يتطلب منا التكيف المستمر مع المشهد الاقتصادي المتغير".

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:

"لقد كان عام 2024 محطة تحولية أُخرى في مسيرة المشرق، حيث شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة والتزامًا راسخاً بتقديم قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها. كما أن نمو إيراداتنا بنسبة 24% على أساس سنوي وارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 29% يعكس نجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على التكيف والتميز في ظل ظروف السوق المتغيرة.

حققنا هذا العام نموًا لافتًا في العديد من الأسواق، بما في ذلك الهند وهونغ كونغ ودول مجلس التعاون الخليجي. كما سجلنا إنجازًا مهمًا في باكستان بحصولنا على أول ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، في خطوة هامة في مسيرتنا لتعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق المشرق NEO في مصر وتصنيفنا كأسرع علامة تجارية مصرفية نموًا في المنطقة من قِبل "براند فاينانس" يعكسان مكانتنا الريادية في مجال الابتكار وتركيزنا المستمر على تلبية احتياجات عملائنا من خلال حلول مصرفية متطورة.

يرتكز نجاحنا بشكل أساسي على التزامنا بتحقيق التحول الرقمي. وقد تجلى ذلك في توسع منصة NEO Corp عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة، أبرزها أول شراكة من نوعها لتقديم الخدمات المصرفية كخدمة في مصر بالتعاون مع شركة e&، في خطوة نوعية تعيد صياغة مفهوم الخدمات المالية وتفتح آفاقًا جديدة في هذا المجال.

كذلك شكلت الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية المشرق لعام 2024، حيث عززنا جهودنا من خلال مبادراتنا العالمية المتميزة (Climb2Change)، إلى جانب عدد من صفقات التمويل المرتبطة بالاستدامة، حيث تعكس الجهود التزامنا بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتنا، بما يحقق قيمة ملموسة لعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

سنواصل التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لعملائنا، مع تمكين موظفينا من تحقيق أعلى مستويات الأداء. ومع دخولنا عام 2025، تتجلى رؤيتنا بوضوح أكبر لجعل المشرق المؤسسة المالية الأكثر تطورًا في المنطقة. سنواصل تعزيز ثقافة التغيير، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة تقديم خدمات استثنائية تلبي تطلعات عملائنا، مع التركيز على الابتكار لدفع مستقبل القطاع المصرفي في الأسواق التي نعمل بها، وضمان تحقيق قيمة مستدامة لجميع شركائنا".

• ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24٪ في عام 2024 إلى 13.4 مليار درهم، والذي أسهم في تحقيق عام آخر من النمو القوي والمستدام.

• بلغ صافي الربح قبل الضريبة 9.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 12٪ في عام 2024 على أساس سنوي وزيادة قدرها 71٪ على أساس ربع سنوي

• ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 9٪ على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024. انخفض صافي هامش الفائدة خلال عام 2024 بمقدار 26 نقطة أساس ليصل إلى 3.7٪.

• شكل الدخل من غير الفوائد 37٪ من إجمالي الدخل التشغيلي، مسجلاً نمو بنسبة 63٪ في عام 2024 ليصل إلى 5 مليارات درهم. ويعزى هذا الأداء إلى التركيز الاستراتيجي على تعزيز الخدمات القائمة على الرسوم، وتنويع مصادر الإيرادات، بالإضافة إلى المكاسب التي تحققت لمرة واحدة جراء البيع الجزئي لشركة تابعة للمجموعة.

• تم صرف صافي 166 مليون درهم من مخصصات انخفاض القيمة في عام 2024، وذلك مع استمرار ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة إلى جانب تحسين جودة الأصول على أساس سنوي.

• بلغت المكاسب على مستوى الكفاءة 339 نقطة أساس مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل من 31٪ إلى 28٪ على أساس سنوي في عام 2024.

• ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11٪ مدفوعة باستثمارات في النمو والتكنولوجيا لزيادة الكفاءة التشغيلية وتوسيع التواجد على المستوى العالمي.

• على الرغم من دفع ضرائب بقيمة 869 مليون درهم في عام 2024، حقق المشرق عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 29٪، مما يجسد قدرته على تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين.

ارتفع إجمالي الأصول في عام 2024 بنسبة 11٪ ليصل إلى 267 مليار درهم وزيادة بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي. كان هذا مدعوماً بالنمو القوي في الإقراض للعملاء الشركات والأفراد. كما نمت الأصول المصرفية للأفراد بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 31 مليار درهم، وزادت الأصول المصرفية للشركات بنسبة 15٪ لتصل إلى 145 مليار درهم.

زادت ودائع العملاء إلى 161 مليار درهم، بنمو 10٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023، 66% منها ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

حافظ المشرق على مستويات قوية لرأس المال في عام 2024 حيث سجل نسبة كفاية رأس المال 17.5٪ (1)، وهو تحسن 100 نقطة أساس على أساس سنوي.

بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.35٪، وهي لا تزال الأدنى في القطاع.

شهد عام 2024 مزيداً من التعزيز لمراكز رأس المال حيث بلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( CET1 ) 14.5% ومعدل الشق الأول من رأس المال ( Tier1 Capital ) 16٪، وهو تحسن 75 نقطة أساس و 165 نقطة أساس على التوالي.

نظرة مستقبلية

يؤكد أداء المشرق في عام 2024 مكانته كمؤسسة مالية رائدة تتبنى نهجاً استشرافياً، حيث يواصل تحقيق قيمة مضافة لشركائه من خلال الابتكار والمرونة والالتزام بالتميز. ويعكس تسجيل المشرق لمؤشرات مالية قياسية، بما في ذلك النمو مزدوج في الإيرادات والعائد الاستثنائي على حقوق المساهمين بنسبة 29%، قوة استراتيجيته ونهجه التشغيلي.

ويواصل المشرق التزامه بتقديم الأولوية لعملائه من خلال تلبية احتياجاتهم وتعزيز قدراته الرقمية وترسيخ أسسه المالية، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية قوية ومبتكرة. وانطلاقاً من استراتيجيته القائمة على تحقيق نمو مستدام لمساهميه، يواصل المشرق التكيف بمرونة مع بيئة عالمية معقدة ومتغيرة. كما تشكل جودة الائتمان العالية، المدعومة بإطار صارم لإدارة المخاطر، إلى جانب الكفاءة التشغيلية المتميزة، أساساً متيناً يضمن استمرارية النجاح والريادة.

ملاحظة: قد لا تتطابق الأرقام بسبب الاختلافات الناجمة عن التقريب

بعد توزيعات الأرباح المقترحة للسنة المالية 2024

-انتهى-

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